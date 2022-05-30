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善耕365／一步一步往上爬！　矯正學校少年透過音樂唱出新人生

圖、文／善耕365

矯正學校導入音樂教育，用音樂能帶給這些誤入歧途的少年什麼 ?

在新竹管制最嚴格、圍牆最高的一所中學校內，一群完全沒有音樂基礎的青少年，練唱了不到一年，在上個月進行了合唱成果發表會錄製，將在本周六 (5月28日) 於網路上正式撥出，希望大家給予支持跟肯定。

誠正中學不同於一般中學，是一所受法務部矯正署直接管轄，收容迷途少年，讓一時失誤的少年接受感化教育、得以繼續求學的矯正學校。自2021年底開始，誠正中學加入善耕365基金會所主導的音樂教育計畫，指揮老師每周進到戒備嚴謹的校園內帶領這群青少年，用輕鬆溫暖的的教學方式慢慢突破這群少年的心防。幾個月內，練唱了周杰倫的「蝸牛」、知名畢業歌曲「夢想藍圖」、電影主題曲「那些年」等歌曲。指揮老師趙筱菱說，大家問我音樂可以帶給這些孩子什麼樣的進步，我想要的是他們可以感受到唱歌的開心、音樂的快樂，最大的重點是藉由音樂讓他們抒發。

正式錄影前，少年們穿上全套西裝、正裝打扮，有的靦腆，有的賣弄姿勢，嘻嘻哈哈在舞台上笑鬧著，在良好環境的引導下，他們就跟每個你我身邊的孩子無太大的不同；正式錄影時，一開拍露出的是認真的眼神，粗曠但真摯的嗓音。歌曲蝸牛中的歌詞 「我要一步一步往上爬， 等待陽光靜靜看著它的臉，小小的天有大大的夢想，我有屬於我的天」正是唱出了他們內心的聲音。

歡迎支持音樂教育的民眾前往觀看線上音樂會，也給這群社會上需要更多愛的少年多一點肯定。

【善耕365 來聽我唱 2022 線上音樂會】線上聽：https://www.youtube.com/user/Harvest365channel

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