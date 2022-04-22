威德贊助HBL MVP　鼓勵球員成就更威的自己

▲威德贊助本屆HBL（高中籃球聯賽）總決賽十四場單場MVP獎項，鼓勵球員成就更威的自己！（圖右：威德亞洲執行副總Maria Chen；圖左：HBL總決賽威德MVP得主永仁高中林靜妍）

圖、文／威德提供

知名美國保健品牌WEIDER威德加碼本屆HBL（高中籃球聯賽）總決賽增設單場MVP，包含甲組、乙組、男籃、女籃總決賽，贊助共十四場單場MVP獎項。威德亞洲執行副總Maria Chen表示，「對球員的支持不分甲乙組，鼓勵每位球員成就更威的自己！」

HBL 是台灣最受矚目的籃球賽事之一，每年三月的全國總決賽，又稱「高中籃球制霸之戰」，捲起全台的「籃球瘋」。

帶領光復高中過關斬將，冠軍戰最後1.9秒投進絕殺球，奪得男子組MVP及男子組人氣王兩項大獎的陳將双表示，「從沒想過自己會拿下冠軍賽MVP，很慶幸自己當初做對決定，堅持籃球的道路。」投進關鍵外線，帶領永仁高中逆轉勝，女子甲組季軍賽MVP林靜妍表示，「前幾場比賽自己狀況不佳，本季最後一場，教練一直鼓勵，適時醒來，且拿下單場MVP，對自己意義非凡。」

▲「最強高中生」光復高中陳將双（圖左），冠軍戰最後1.9秒投進絕殺球，奪得男子組MVP及男子組人氣王兩項大獎。（圖右：威德亞洲執行副總Maria Chen）

過去僅甲組冠軍賽由知名運動品牌贊助單場MVP，威德在本屆（110學年度）加碼增設甲組、乙組總決賽共十四場單場MVP獎項。威德亞洲執行副總Maria Chen表示，「威德對球員的支持不分甲乙組，增設單場MVP的初衷，除了期待激勵球員突破自我，同時也希望讓賽事更精彩。威德重視領導能力和多元發展，MVP的意義不只是個人的單場得分數據，更是在球場發揮領導角色，帶領隊員拿下勝利。」

▲威德本屆加碼增設甲組、乙組總決賽共十四場單場MVP獎項，對球員的支持不分甲乙組。（圖右：威德亞洲執行副總Maria Chen；圖左：HBL乙組總決賽威德MVP得主慧燈高中李書丞）

威德單場MVP的獎項為獎金6000元、MVP專屬帽子、1年份威德益生菌。身為HBL最大贊助商，除了總決賽贊助，WEIDER威德和體總合作籌辦「WEIDER威德眾星獎助計畫」已邁入第二年，累計投注超過1200萬。更持續對球員、球隊、教練、學校體系贊助保健品，商品價值累積超過500萬元。

Maria表示，「益生菌的角色就像母親，照顧孩子的腸胃，幫助吸收全方位的營養。球員們平時辛苦訓練，還得面對課業壓力。健康是球員們的第一優先，透過每日補充益生菌，照顧好腸胃，增強免疫力，提升學習以及運動場上的表現。」

▲威德亞洲執行副總Maria Chen(圖中)贈送HBL明星賽球員威德益生菌。威德對球員與高中學校體系贊助保健品，兩年商品價值累積超過500萬元。

威德亞洲執行副總Maria Chen表示，「看見球員共享喜悅，一同成長，無比可貴。乙組單場MVP頒獎時，看見隊友在場邊熱情高喊『就是你！就是你！』，除了同為他們開心，內心也非常感動」

Maria表示，「身為母親，看見這群孩子在球場上揮灑汗水，努力追夢，心中有難以言喻的感動。高中即將進入大學，是孩子人生中重要階段。威德選擇在這個時間點幫孩子一把，鼓勵年輕球員多元學習，擁抱人生更多機會。」

▼威德身為HBL最大贊助商，除了贊助總決賽及MVP獎項，與體總共同籌辦「威德眾星獎助計畫」，連續兩年共提供1000萬元獎助學金，鼓勵優秀與特殊境遇球員多元學習，擁抱人生更多機會。