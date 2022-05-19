屁孩慘了！澳洲少年犯不押看守所　改送「連不上網路」偏僻養牛場

▲西澳大利亞州祭出新計畫，決定讓青少年罪犯到偏遠地區養牛作為懲戒。（圖／翻攝自Instagram，下同）

記者張寧倢／編譯

澳洲最近祭出一項應對青少年犯罪的新計劃，西澳大利亞州14到17歲罪犯原本應關押至少年看守所，今後可能被改送至一處極為偏遠的養牛場工作，離附近最大城鎮有267公里遠，不只進城困難重重，當地甚至沒有行動網路服務供他們上網。報導指出，近來青少年多將犯罪影片PO上社群，引發社會混亂。

▲許多青少年習慣將犯罪行為上傳網路社交媒體，向同儕炫耀。

根據《每日郵報》報導，澳洲將10多歲的青少年罪犯稱為「eshays」，他們經常開著偷來的車、搶劫來的財物，或是在公共場所塗鴉等犯罪行為拍成炫耀影片，並PO上TikTok等社群平台廣傳，青少年犯罪率上升也引起社會混亂。

報導指出，目前西澳州10至17歲的犯罪者會被送往首府珀斯（Perth）東南部「Banksia Hill」少年看守所，然而，由於設施人力長期不足，經常發生襲擊獄警、傷害事件等，管理人員甚至希望能將半數青少年轉至高度戒備的監獄，連地方法官也不太願意把年輕人送過去，因為他們認為看守所的矯正效果只是暫時的。

▲養牛場當地沒有行動網路服務，有助於少年遠離社交媒體。

西澳州地區發展部長馬蒂爾南（Alannah MacTiernan）近日表示，該州最北部金伯利地區的一處大型養牛場將成為另一個矯正設施的選項，未來部分14到17歲被定罪或拘留中的少年，將在這片養育著1.9萬頭牛隻的土地上，學習如何飼養與管理動物。這座位於內陸的養牛場相當偏遠，沒有行動網路，且離當地最大海濱城鎮布魯姆（Broome）有267公里遠。

馬蒂爾南說，要從養牛場進城十分不易，有助於青少年犯罪者重新整理思想，找回社會秩序意識，「這計畫將正確結合紀律、秩序與激勵這些少年。社交媒體在其中絕對發揮關鍵作用，年輕人正陷入一種刺激他們脫軌失序的文化。我們必須找到方法打破惡性循環。」

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