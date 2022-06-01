漢堡王屏東門市6／1開幕　全球唯一「萬丹紅豆牛肉堡」降肉

▲漢堡王屏東公園門市6月1日開幕 。（圖／漢堡王屏東市公園店提供，下同)

記者陳崑福／屏東報導

火烤牛肉專家漢堡王屏東公園門市6月1日正式開幕啦！為全台最懂吃的縣市 - 屏東吃貨高手們，獻上全球唯一｢萬丹紅豆牛肉堡｣，結合在地知名紅豆食材，以超獨特鹹甜滋味嗨翻屏友味蕾，限量100個在1小時內完售，並為前100名臨櫃結帳消費者送上王冠嘉冕；現場另限時加映｢萬丹紅豆聖代｣以及｢萬丹紅豆草莓聖代｣3款屏東限定產品，在地部落客Judy嘗鮮後，｢從沒吃過這樣鹹甜混搭的漢堡。」

漢堡王屏東公園門今天開幕消息傳開，許多消費者提早來排隊，該店避免消費者外等提早半小時營業；第一位買到萬丹紅豆牛肉堡的黃小姐與許小姐母女表示，「平常都會特地到高雄吃漢堡王，這次漢堡王終於來屏東，今天特地早起卡位就為了吃萬丹紅豆堡，以後在屏東隨時都可以吃漢堡王了」。在地部落客Judy此次也特地來嘗鮮，形容｢從沒吃過這樣鹹甜混搭的漢堡，吃到覺得太爽快

慶祝開幕，漢堡王推出開幕三連發優惠活動，優惠期間一個月！而開幕日起至6月3日啟動限時3天「吃貨宣言」線上活動搶吃貨王封號。延續「尋找吃貨王」啟事，漢堡王還要送出一萬份專屬吃貨王的紀念面紙，印著迷因感十足的尋人啟事圖樣，讓屏東吃貨高手們連擦嘴的時候都有專屬面紙，高調秀出來！6月4日將在屏東車站、勝利星村，6月5日於屏東車站、太平洋SOGO百貨周邊進行發送。

屏東限時限定萬丹紅豆牛肉堡一發布，旋即引發屏東網友熱烈討論，相約挑戰獨一無二火烤美味，不少屏友在網路上表示｢終於有漢堡王了｣、｢居然推出聯名款｣、｢來屏東蹦出新滋味｣、｢漢堡王要不要放過我：）｣、｢瘋的永遠不只我一個｣，｢耶耶耶我要照三餐吃｣！

漢堡王執行長黃耀忠表示：「屏東朋友們久等了，未來不用再奔波外縣市就能吃到漢堡王的火烤美味，期待公園門市成為大家聚餐新選擇。全球唯一萬丹紅豆牛肉堡，使用4.4盎司火烤牛肉排與香甜美味的萬丹紅豆蜜，甜鹹的滋味配上綿細滑順的口感，獨特的美味絕對會讓你難忘！｣

漢堡王前進屏東，除了首波推出全球唯一萬丹紅豆牛肉堡，尋找吃貨王外，也透過屏東小鎮資訊粉絲團尋找屏友們最想品嘗到的在地滋味，包含檸檬、可可、洋蔥、鳳梨、黑鮪魚與芒果等食材都上榜！究竟最後漢堡王會再推哪一款，執行長黃耀忠賣關子的表示：｢屏東朋友們敬請期待！｣

因應疫情，漢堡王鼓勵開幕期間消費者可多利用門市自助式服務點餐機，維持社交距離，或國王快訂官網預訂外帶，方便又安全。

慶祝開幕，今天起至日漢堡王祭出限時3天「漢堡王吃貨宣言」活動，只要拍下屏東公園店期間限定萬丹紅豆牛肉堡、萬丹紅豆聖代或萬丹紅豆草莓聖代任一品項，並加上#屏東漢堡王#紅豆牛肉堡，公開分享於個人Facebook，讚數越多越有機會被王看見，榮登「屏東開幕吃貨王｣者，將獲得漢堡王送出的屏東公園店限定獨家招待券－華堡兌換券五張，限額5位（每人可獨得五張）！

另漢堡王也與屏東在地愛心宣傳車隊合作，6月8日正式上路，期間限定5天，車隊將穿梭於屏東市、九如、里港、長治、鹽埔、麟洛、內埔、萬丹、竹田等地區的大街小巷，讓全屏東都能聽到看到火烤美味漢堡王的熱情，也歡迎屏東鄉親們捕捉王的身影！

*線上吃貨宣言詳情辦法，可參考漢堡王官方粉絲團：https://www.facebook.com/BurgerKingTW