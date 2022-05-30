只有35天！麥當勞早餐首賣「麥香魚」　加碼吃全新法式第戎芥末堡

▲麥當勞早餐首度開賣麥香魚。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

早餐吃得到麥香魚了！人氣速食品牌「麥當勞」宣布首度於早餐時段開賣「麥香魚」、「雙層麥香魚」，讓愛吃魚的麥粉們一早就能吃到這經典美味，6月1日起限時販售35天，期間加碼極選系列也有全新「法式第戎火腿系列漢堡」選擇，選用櫸木煙燻火腿搭配安格斯牛肉、香嫩雞腿排及酥脆雞腿排，並淋上法式第戎芥末醬及生菜等配料，酸甜滋味大口咬下簡直超滿足。

▲早餐限時開吃吃到麥香魚、雙層麥香魚。

早餐首度賣「魚」，麥當勞把人氣經典「麥香魚」搬到早餐時段了，使用蒸熟的新鮮漢堡包夾進現炸鱈魚排，再搭配酸甜塔塔醬、2分之1片切達起司片，這款超經典美味6月1日起至7月5日期間就可以在早晨吃到，同步還有「雙層麥香魚」選擇，通通不能放過。

▲極選系列推出全新「法式第戎火腿系列漢堡」。

而Signature極選系列也打造全新「法式第戎火腿系列」，以法式帶籽第戎芥末作為主角推出「法式第戎火腿安格斯牛堡」、「法式第戎火腿酥脆雞腿堡」、「法式第戎火腿嫩煎雞腿堡」3口味選擇，使用豬後腿肉製成的櫸木煙燻火腿，搭配紐澳安格斯純牛肉、香嫩多汁雞腿排及酥脆去骨雞腿排，再淋上以芥末籽、醋及香料調配的帶籽法式第戎芥末醬，以及鮮採番茄、生菜，口感微酸帶甜的，還能吃到罪惡雙肉，肯定要嚐鮮，6月1日起至7月5日限時登場。

▲漢堡王推出屏東限定吃「萬丹紅豆牛肉堡」。

另，漢堡王近日則宣布將於6月1日正式插旗屏東，且特意以屏東在地特產「萬丹紅豆」作為主角製成紅豆蜜，打造3款限定「堡點」，包括萬丹紅豆牛肉堡、萬丹紅豆聖代以及萬丹紅豆草莓聖代，其中，肯定要嚐鮮的就是「紅豆牛肉堡」，滿滿香甜紅豆蜜鋪在4.4盎司火烤牛肉排上，中間還夾著起司片，甜鹹滋味可是顛覆味蕾想像，而2款聖代則是紅豆蜜搭配香草牛奶聖代、草莓醬的組合，同樣也超欠吃。

且為慶祝新店開幕，屏東公園店也祭出3大好康，包括6月1日至12日買萬丹紅豆豪華餐就送百事聯名提袋1個、6月13日起則送三重好禮回客券1張，6月26日至28日再加碼限時3天買萬丹紅豆牛肉堡套餐、大餐或華堡套餐、大餐免費再吃原味華堡1個。

【你可能也想看】

►胖老爹、漢堡王通通買1送1！外送平台「限時美食優惠」今天開吃

►嗑爆漢堡、披薩買1送1！8大速食店「激省優惠」來了 還有1元雞塊

►今天開喝！手搖飲限時5天「買1送1」 優惠品項一次看