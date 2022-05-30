　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

只有35天！麥當勞早餐首賣「麥香魚」　加碼吃全新法式第戎芥末堡

▲▼麥當勞早餐首賣「麥香魚」（圖／業者提供）

▲麥當勞早餐首度開賣麥香魚。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

早餐吃得到麥香魚了！人氣速食品牌「麥當勞」宣布首度於早餐時段開賣「麥香魚」、「雙層麥香魚」，讓愛吃魚的麥粉們一早就能吃到這經典美味，6月1日起限時販售35天，期間加碼極選系列也有全新「法式第戎火腿系列漢堡」選擇，選用櫸木煙燻火腿搭配安格斯牛肉、香嫩雞腿排及酥脆雞腿排，並淋上法式第戎芥末醬及生菜等配料，酸甜滋味大口咬下簡直超滿足。

▲▼麥當勞早餐首賣「麥香魚」（圖／業者提供）

▲早餐限時開吃吃到麥香魚、雙層麥香魚。

早餐首度賣「魚」，麥當勞把人氣經典「麥香魚」搬到早餐時段了，使用蒸熟的新鮮漢堡包夾進現炸鱈魚排，再搭配酸甜塔塔醬、2分之1片切達起司片，這款超經典美味6月1日起至7月5日期間就可以在早晨吃到，同步還有「雙層麥香魚」選擇，通通不能放過。

▲▼麥當勞全新「法式第戎芥末系列漢堡」。（圖／業者提供）

▲極選系列推出全新「法式第戎火腿系列漢堡」。

而Signature極選系列也打造全新「法式第戎火腿系列」，以法式帶籽第戎芥末作為主角推出「法式第戎火腿安格斯牛堡」、「法式第戎火腿酥脆雞腿堡」、「法式第戎火腿嫩煎雞腿堡」3口味選擇，使用豬後腿肉製成的櫸木煙燻火腿，搭配紐澳安格斯純牛肉、香嫩多汁雞腿排及酥脆去骨雞腿排，再淋上以芥末籽、醋及香料調配的帶籽法式第戎芥末醬，以及鮮採番茄、生菜，口感微酸帶甜的，還能吃到罪惡雙肉，肯定要嚐鮮，6月1日起至7月5日限時登場。

▲▼漢堡王插旗屏東推出限定吃「萬丹紅豆牛肉堡」、「萬丹紅豆聖代」及「萬丹紅豆草莓聖代」。（圖／業者提供）

▲漢堡王推出屏東限定吃「萬丹紅豆牛肉堡」。

另，漢堡王近日則宣布將於6月1日正式插旗屏東，且特意以屏東在地特產「萬丹紅豆」作為主角製成紅豆蜜，打造3款限定「堡點」，包括萬丹紅豆牛肉堡、萬丹紅豆聖代以及萬丹紅豆草莓聖代，其中，肯定要嚐鮮的就是「紅豆牛肉堡」，滿滿香甜紅豆蜜鋪在4.4盎司火烤牛肉排上，中間還夾著起司片，甜鹹滋味可是顛覆味蕾想像，而2款聖代則是紅豆蜜搭配香草牛奶聖代、草莓醬的組合，同樣也超欠吃。

且為慶祝新店開幕，屏東公園店也祭出3大好康，包括6月1日至12日買萬丹紅豆豪華餐就送百事聯名提袋1個、6月13日起則送三重好禮回客券1張，6月26日至28日再加碼限時3天買萬丹紅豆牛肉堡套餐、大餐或華堡套餐、大餐免費再吃原味華堡1個。

【你可能也想看】

►胖老爹、漢堡王通通買1送1！外送平台「限時美食優惠」今天開吃
►嗑爆漢堡、披薩買1送1！8大速食店「激省優惠」來了　還有1元雞塊
►今天開喝！手搖飲限時5天「買1送1」　優惠品項一次看

►錯過會後悔！超有質感「萬用摺疊桌」才419元

ET快訊
月薪10萬全給老婆！　還被她笑「薪水低」刺破電腦
獨／副駕女國道抓癢被開單　申訴結果更慘了
快訊／新店耕莘醫院暴力衝突！　鴨舌帽男失控動粗
墾丁villa強抱床上侵犯！　色男遭2女私刑打爆頭
LIVE／「消失的81分鐘」首死2歲童父飆淚討真相　侯友宜回
長榮海運每人可領56萬！　今年分紅暴增10倍
中和2歲童「獨乘禮儀車羽化」　爸淚：想要真相安慰小寶
「很多孩子走了」就是謠言！　律師曝關鍵
快訊／青峰終於拿回「蘇打綠」！　林暐哲宣布放棄商標權
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

只有35天！麥當勞早餐首賣「麥香魚」　加碼吃全新法式第戎芥末堡

優惠碼快收！麥當勞「買1送1」爽吃35天　勁辣香雞翅、蘋果派都有

那些年我們追的女神　「穿上它」無痛減壓不留後遺症

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

雨中越野驚險滑胎＋撞壁　近百萬重機摔進溪谷泡水

2姊妹「雨中嗨玩」傘開花　歡樂笑聲感染網：童年啊～

韋禮安飆唱3語言《如果可以》　突告白女友：如果不來還愛我嗎？

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

恭喜！瘦子升格當爸爸　PO出超音波照「寶寶比YA」

只有35天！麥當勞早餐首賣「麥香魚」　加碼吃全新法式第戎芥末堡

優惠碼快收！麥當勞「買1送1」爽吃35天　勁辣香雞翅、蘋果派都有

那些年我們追的女神　「穿上它」無痛減壓不留後遺症

34歲主廚年薪百萬！曖昧女開「7條件」才交往　網細讀懂了：會包裝

苗栗女和父母鬧翻「為愛奔他鄉」　12年後找到了！命運慘如8點檔

重演KD悲劇？熱火奇兵三分遭沒收惹議　巴特勒打滿整場關鍵球落空

快訊／台北內湖安康路鐵皮倉庫陷火海　全面燃燒濃煙灌救中

台東縣淨海聯盟競賽開跑　最高可獲得萬元禮卷

柯建銘：陳水扁再也不是政治提款機　國民黨該走出逢扁必反的時代

大貨車載貨沒綁好　過彎慘了！國道機場匝道滿地罐裝飲料

想變成鋼鐵人！他「空中飛行20秒」極速旋轉墜湖　落水瞬間曝光

NBA史上最悲情男人笑了！歐佛首次打進總冠軍賽

兄弟聲明譴責「喊假球」惡質觀眾　網路鍵盤手也要抓

消費熱門新聞

優惠碼快收！麥當勞「買1送1」爽吃35天

端午陽氣旺！補財庫必做3件事：立蛋、吃粽子、刮金好中

快訊／全家發票最新中獎名單出爐

基隆愛三路麥當勞將熄燈！業者回應了

全聯小時達限時買600送300元！

超商開賣三麗鷗7款周邊！滿版口罩超Q

只有35天！麥當勞早餐首賣麥香魚

收下！8大速食店激省優惠懶人包

「穿上它」無痛減壓不留後遺症

超濃奶香！超商「6款吐司新品」來了

草莓網也能買到台灣EUA認證快篩最低46元

炎亞綸成為醫美龍頭新代言人大秀腹肌

快訊／萊爾富開出1張千萬發票

永慶房屋推「短期成交熱區地圖」

更多熱門

相關新聞

麥當勞幫「26歲小朋友」辦慶生會 1.5小時圓夢金額曝光

麥當勞幫「26歲小朋友」辦慶生會 1.5小時圓夢金額曝光

只要有童心，「返老還童」不是夢！網上瘋傳相片，可見1間麥當勞餐廳的部份位置被圍封作佈置，準備為1名「26歲小朋友」舉行生日會。相片上傳後引來熱議，不少網友認為長大後仍能相約親朋好友慶祝生日實屬難得，「26歲仲搵到一班朋友去麥當勞開生日會一齊癲，其實好值得開心」（26歲還找到一班朋友去麥當勞開生日會一起玩，其實好值得開心）。

優惠碼快收！麥當勞「買1送1」爽吃35天

優惠碼快收！麥當勞「買1送1」爽吃35天

又一間麥當勞熄燈！「中和連城店」5／29歇業

又一間麥當勞熄燈！「中和連城店」5／29歇業

連2個月憑新聞畫面「手搖飲免費喝」

連2個月憑新聞畫面「手搖飲免費喝」

34年基隆麥當勞8:00熄燈　上百人噴淚暴動

34年基隆麥當勞8:00熄燈　上百人噴淚暴動

關鍵字：

美食情報麥當勞漢堡王

讀者迴響

熱門新聞

今雨區擴大！明全台變天　端午連假天氣出爐

粉紅超跑遭爆人為控制！爆料者：媽祖給4聖杯

雄獅「齊瀏海」新髮型爆紅！　動物園：牠自己打理的

媽抱癱軟嬰急診哭喊沒人理！網一段話反遭批

AV導演半夜收「美腿女星自薦」

全家出遊「為什麼讓2小孩自己睡一間」？亞歷媽解答

他打電動離家出走！12年後才知父母都過世

高鐵票根超熱銷！內行揭黑暗用途

獨／警察學弟狠斷學長腿　恐怖畫面曝

20多歲女確診康復「每天包尿布」！後遺症極度倦怠

優惠碼快收！麥當勞「買1送1」爽吃35天

勞工確診有補助！傷病給付最高領6707元

外出最好帶「這東西」　醫1招避免病毒跟回家

交友APP篩選19間大學才能用！網見名單傻了

高雄屋主出售10年凶宅！價格曝光遭酸爆

更多

最夯影音

更多
愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！
劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面