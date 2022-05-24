要挑戰！漢堡王「萬丹紅豆牛肉堡」屏東限定吃　加碼連3天送華堡

▲漢堡王插旗屏東推出超獵奇萬丹紅豆牛肉堡。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

屏東人站出來！人氣速食店「漢堡王」終於要插旗屏東了，且延續「在地限定」的搞怪創意，強勢推出「萬丹紅豆系列堡點」，直接把「萬丹紅豆」夾進火烤牛肉排中，打造全新獵奇口味，還有2款紅豆聖代，通通只在屏東吃得到，開幕期間更加碼祭出3大優惠，其中可是有限時3天送華堡活動，在地鄉親趕緊記下來。

▲萬丹紅豆聖代吃得到滿滿紅豆蜜、香甜牛奶聖代。

漢堡王宣布6月1日正式插旗屏東，且特意以屏東在地特產「萬丹紅豆」作為主角製成紅豆蜜，打造3款限定「堡點」，包括萬丹紅豆牛肉堡、萬丹紅豆聖代以及萬丹紅豆草莓聖代，其中，肯定要嚐鮮的就是「紅豆牛肉堡」，滿滿香甜紅豆蜜鋪在4.4盎司火烤牛肉排上，中間還夾著起司片，甜鹹滋味可是顛覆味蕾想像，而2款聖代則是紅豆蜜搭配香草牛奶聖代、草莓醬的組合，同樣也超欠吃。

且為慶祝新店開幕，屏東公園店也祭出3大好康，包括6月1日至12日買萬丹紅豆豪華餐就送百事聯名提袋1個、6月13日起則送三重好禮回客券1張，6月26日至28日再加碼限時3天買萬丹紅豆牛肉堡套餐、大餐或華堡套餐、大餐免費再吃原味華堡1個。

▲肯德基宣打造甜點新路線「K-Dessert頂級甜選」。（圖／記者林育綾攝）

另，肯德基近日則宣布打造全新「K-Dessert頂級甜選」，正式搶進甜點市場，首發推出「莓果奶酥撻」，使用深受歡迎的獨家經典手工捏製163層酥脆葡式蛋撻殼，注入精心熬煮的香草卡士達，再加上嚴選自美國100%天然鮮凍蔓越莓，並放上比利時珍珠糖製成的奶酥顆粒，每一口都能吃到多層次口感，即日起於全台178間門市限定賣。

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