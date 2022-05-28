台南實物愛心銀行玉井分行開幕　黃偉哲盼深入社區照顧弱勢

▲台南市實物愛心銀行玉井分行開幕，由市長黃偉哲、社會局長陳榮枝、樂活社會福利慈善事業基金會董事長王曉嵐共同進行剪綵儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市實物愛心銀行玉井分行28日開幕，由市長黃偉哲、社會局長陳榮枝、樂活社會福利慈善事業基金會董事長王曉嵐共同進行剪綵儀式，宣布5大區實物銀行實體店面建置完成，提供全市各區域內弱勢族群更充裕之福利服務。

為擴大台南市實物愛心銀行的服務，社會局2022年起將全台南市分為永華區、永康區、新豐區、新營區、玉井區5大區，委由各民間社福團體承辦實物銀行。

黃偉哲表示，台南市實物銀行採取用點數換取物品，讓弱勢民眾能夠自行選擇生活所需用品，非常實用，尤其在疫情期間，實物銀行的存在也更顯重要，會繼續努力在台南設置更多服務據點，並號召社會各界一同加入捐贈物資，讓實物銀行服務在台南更加發光發熱。

黃偉哲也表示，為了協助弱勢族群度過疫情，5月26日起，低收入戶確診者，經社工評估符合資格之家戶，可由親友代領一次性物資(600點數)，協助滿足居家照護者生活所需，低收確診者如果有短中期需求，也可給予3~6月物資協助。另外，社會局也媒合財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會，捐贈500份安心生活箱，提供列冊的低收入戶確診家戶，由各區公所協助發送。

台南市實物愛心銀行玉井分行委由台南市私立樂活社會福利慈善事業基金會辦理，服務範圍包括玉井區、楠西區、南化區、大內區、山上區、六甲區及官田區之弱勢家戶民眾。28日開幕有地方民代、區長等人出席剪綵儀式。

台南市政府社會局自2019年開始設置實物愛心銀行實體店面，提供有需求之弱勢民眾就近領取物資，截至今年4月底已委託民間社福團體開辦5處實物愛心銀行實體店面及6處合作分行，受益人次累計14萬8009人次。近期更因疫情升溫，不少家庭收入減少，2021年1-4月申請物資案有1694戶次，2022年增加到2191戶次，案件成長率近3成。

社會局表示，實物愛心銀行服務對象為實際居住台南市、因短期經濟困頓，致有物資需求的弱勢民眾，可持身份證明等相關文件提出申請，由社工進行評估核予點數，民眾再依點數換取所需的等值物資，滿足基本生活所需，除給予民眾物資外，也會安排社工或志工關懷訪視受助者，視實際需求提供或連結其他社會資源給予協助。

28日開幕的玉井實物愛心銀行，地點位於玉井區中山路139號，服務時間每週二至每週六上午8時至12時、下午1時30分至5時30分，倘若有經濟困難且有物資需求之市民，歡迎洽詢玉井分行06-5744361。