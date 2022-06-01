漢堡、薯條買1送1！速食店「激省優惠券」開吃　還有超俗百元餐

▲漢堡王最新激省優惠券限時1個月開吃 。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

月初就能省荷包！人氣速食店「漢堡王」最新「激省優惠券」來了，一共網羅33種優惠，現省2456元，內含漢堡、薯條買1送1，還有超俗百元套餐，即日起至6月30日限時開跑；另，麥當勞也加碼祭出外送平台限定好康，不僅有雞塊第2件5折吃，還有蘋果派買1送1，趕快揪團吃爆。

▲一共祭出6大系列共33種優惠組合。

漢堡王最新「優惠券」登場，一共祭出6大系列共33種優惠，肯定要搶吃超殺「買1送1」，包括脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、單犇牛肉堡、薯條、辣薯球及中杯可樂全買1送1，再來有超俗個人餐55折起，其中，只要100元就能爽吃脆雞堡+小薯+雞塊及小杯可樂，以及西部小華堡+雞塊及中杯可樂，省到不行。

另外還有「銅板超值選」、「雙人激省餐」、「霸王分享餐」及「超值早安餐」等，整張券可是現賺2456元，即日起至6月30日限時開吃。提醒該活動不適用於兒童樂園、機場及竹科台積P1、台中美光、南科台積店等商場店，部分品項林口文化、羅東興東、桃園中華、台南永康、台中太平、高雄楠梓等火烤專賣店則不提供。

▲麥當勞外送限定爽吃幾塊第2件5折、蘋果派買1送1。

另，麥當勞也加碼再推外送限定優惠，即日起至7月5日凡於Uber Eats下單可享「4塊雞塊第2件5折」、「蘋果派買1送1」共2大優惠，再加碼會員限定領優惠碼「麥當勞獨享」，凡消費滿350元即可打85折，單筆最高現折60元，每人限用2次，優惠碼數量有限，送完為止。

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