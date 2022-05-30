投資詐騙超多！汐止熱心銀行員1周擋兩件　保民眾百萬積蓄

記者張君豪／新北報導

汐止警分局汐止派出所出5月18日13時許接獲轄區中國信託汐止分行報案，銀行員反映有婦人急於匯款投資，銀行端認為疑似遭到詐騙，警方派員前往發現，吳女（37歲）聲稱遭先生委託臨櫃匯款投資，經警員詳細說明後，被害婦女才驚覺遭到詐騙。

▲汐止區元大、中國信託商銀行員熱心接連阻擋詐騙匯款，汐止警分局長林詮峰特頒贈感寫狀表揚。（圖／記者張君豪翻攝）

吳女向警方表示，她先生接獲管道得知「蓋德科技」公司股票穩賺不賠，業務並聲稱買9張送1張，如有獲利才會收手續費，她先生認為是投資大好機會，要妻到銀行匯款63萬元到業務帳戶。

▲汐止區元大、中國信託商銀行員熱心接連阻擋詐騙匯款。（圖／記者張君豪翻攝）

警方表示，所幸吳女直覺有詐，臨櫃故意未填匯款單金額，行員詢問後始告知匯款上情，銀行端也認為有詐騙嫌疑，熱心通報警方到場說明，警員與銀行員力阻民眾63萬多元積蓄被騙。

另外，汐止派出所23日10時接獲轄區元大銀行通報疑似民眾遭到假投資詐騙，吳男（63歲）誤信「北方信託APP」及詐騙集團客服洗腦話術，臨櫃匯款現金40萬元，員警到場後當場攔阻。汐止警分局長林詮峰也在27日親自至中國信託、元大銀行轄區分行致贈感謝狀。

汐止警方表示：疫情期間歹徒常透過手機簡訊、LINE、臉書、Youtube、IG、網路新聞等資訊管道媒介投資、打工、貸款等信息，並以隨機電話冒充小孩、孫子結婚、裝潢、投資買房等理由要求民眾臨櫃匯款，民眾可撥打110、165反詐騙諮詢專線求助查證。

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