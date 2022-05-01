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台大博士生校內被撞重傷！目擊者還原現場　肇事女駕駛身分曝　

▲台大化學系副教授徐丞志在臉書透露這起車禍博士生嚴重受傷，且肇事車輛有超速問題。（圖／翻攝臉書）

▲台大化學系副教授徐丞志在臉書透露這起車禍博士生嚴重受傷，且肇事車輛有超速問題。（圖／翻攝臉書）

記者張君豪／台北報導

國立台灣大學4月29日發生一起嚴重車禍，一名博士生騎單車行經校園內的椰林大道，不料遭汽車撞上，當場遭拖行數公尺，傷勢嚴重，被救出後送醫急救，尚在加護病房觀察。由於台大校內限速僅20公里，卻發生如此嚴重的車禍，引起師生一陣譁然。對此轄區大安警分局交通分隊指出，台灣大學校內屬校方私人空間、並非一般道路，無法適用《道路交通管理處罰條例》但警方仍到場蒐證開立車禍事故聯單，後續車禍被害人仍可依刑法傷害、重傷害、民法侵權賠償等相關法律規定提告、仍可捍衛自身權益。

台大化學系副教授徐丞志在臉書透露：重傷者是他實驗室裡最資深的一位博士生，29日早上在距離系館不到20公尺的椰林大道上被汽車追撞，導致整個人當場被捲進車底，以臉部著地的姿勢被拖行了近2個車身長，所幸背包卡在後腦勺跟車體之間，腦部才沒受到重傷。

徐丞志副教授指出、車禍發生時，所幸一群學生及教職員見義勇為，合力把車體抬起，再由消防員將人從車體下救出，但這位博士生從頭到腳都卡在車底板「光想到就好痛」。送醫後，博士生左側鎖骨骨折、肝臟挫傷、四肢嚴重外傷，緊急動手術後，目前仍在加護病房觀察，所幸情況穩定。

徐丞志副教授指出，他在台大從學生到當上老師已20年，第一次在校內看到這麼嚴重的車禍，而且受重傷的還是自己學生，徐副教授質疑「在校園內速限才20公里的道路上，被撞成這樣，當老師的實在是很難過。」

根據台大校方消息，經查肇事雙方均是台灣大學的學生、遭輾壓受重傷的鍾姓博士生（27歲）是台大化學系博士班學生、開車肇事的顏姓女子（27歲）則是該校某研究所碩士生，顏女家屬允諾將會全額賠償鍾姓博士生醫療、復健所有費用，雙方初步達成和解，鍾姓博士生家屬暫不提告。

但《東森新媒體ETtoday》訪問到一名目擊車禍的台大校內學生，他表示女學生駕車速度實在太快，撞擊到騎單車學長根本來不及煞車，就把學長連人帶車撞擊後捲入車底盤下，速度絕對超過校內速限的20公里以上，目擊學生透露、事實上校內通行車輛眾多，希望校方能嚴格要求車輛通行速度，以維學生通行安全。

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