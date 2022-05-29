男大生載18歲女友家門前自摔　她遭拋飛10米「頭部重創不治」

▲劉姓男大生送女友返回汐止住處，卻在抵達女方家門前發生嚴重自摔車禍，女子當場頭破喪命。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／新北報導

28日晚間22時許新北市汐止區伯爵街57巷口發生一起死亡車禍；一名劉姓男大學生（18歲）騎乘普重機車載著楊姓女友（18歲）行經該處因不明原因自摔，劉男車速不慢、導致楊姓女大生被拋飛、頭顱撞擊地面，楊女經緊急送往內湖三軍總醫院搶救，仍在當晚11點44分宣告不治。

根據汐止警方調查，劉姓男大生當晚騎車載女友返家，行經伯爵街接近女友住處時，機車不明原因自摔，後座楊姓女友遭噴出約10公尺後重摔落地，安全帽脫落、頭部撞地破裂大面積出血，當場喪失去呼吸心跳，撞擊巨響驚動附近居民，熱心民眾趕緊致電警消派員協助。

汐止警分局出動交通分隊、轄區社后所等共7名員警到場，封鎖現場並協助重傷女子送醫，但女方送醫後仍宣告不治，劉男則全身擦傷但仍能與警對談，他情緒激動表示「騎車看到有車出現在路口、煞車閃避才會摔車」。

但警方調閱路口監視器，並未發現有車輛出現，劉男有機車駕照且沒有酒駕，警方懷疑他可能車速過快抑或操作不熟導致自摔釀禍，訊後依觸犯過失致死罪嫌將他移送士林地檢署偵辦，詳細車禍肇事原因則有待後續送鑑釐清。

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