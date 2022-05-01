KTV上廁所撞出火氣！12人惡戰慘吞辣椒水　酒醒竟變「同學會」

記者張君豪／台北報導

5月1日凌晨1時許，台北市北投區裕民六路好樂迪KTV發生聚眾鬥毆事件，北投警分局永明所警方獲報後通報勤指中心出動快打部隊到場維安，進入該店地下室大廳，發現有12名男子在場打群架，警方立刻噴灑辣椒水並進行壓制，經查這起打群架原因，是因詹男（41歲）與劉男（29歲）進出廁所時發生碰撞造成，雙方爆發口角，隨後返回包廂撂人打群架，警方逮捕12人並依觸犯聚眾鬥毆罪移送。

▲北投區好樂迪KTV1日凌晨發生12人打群架案件，警方將12人依觸犯聚眾鬥毆罪嫌移送。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北投區好樂迪KTV1日凌晨發生12人打群架案件，警方將12人依觸犯聚眾鬥毆罪嫌移送。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查，詹嫌陣營3人與劉男9人同在該好樂迪KTV內歡唱，但店內因空間較為狹小，地下室內包廂並無洗手間，消費者要如廁需到地下室一樓的兩個洗手間，詹嫌與劉嫌兩人當時正要進出洗手間，卻發生肩膀肢體碰撞，雙方藉著酒意互嗆，隨即返回包廂撂人大打出手。

轄區北投警分局出動快打部隊警力到場壓制，警員見打架人數眾多當機立斷使用辣椒水壓制雙方氣焰，喝令雙方趴在地上受檢，警方調查發現詹男陣營其中有兩人有竹聯幫孝堂背景，經初步清查後，雙方12人並無攜帶武器、違禁品，但雙方鬥毆屬實，警方依法將12人逮捕帶回偵辦。

警方將12人帶返所，打架雙方這才發現鄒男與對方陣營中的詹姓男子，居然是國中同學，雙方喝酒醉加上燈光昏暗怒氣上頭，這才上演國中同學網內互打衝突，儘管雙方事後欲自行和解不提告，但警方仍依觸犯刑法150條聚眾鬥毆罪嫌移送士林地檢署偵辦。

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