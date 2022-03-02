小三狠殺牙醫相驗出爐！身藏雙刀狂刺胸腹　割斷主動脈放血奪命

▲文山區情殺，檢警於萬芳醫院相驗呂姓牙醫師遺體，死者妻子、兩名女兒到場。（圖／記者黃彥傑攝）

記者張君豪／台北報導

1日下午台北市文山區萬盛街驚傳已婚的呂姓牙醫（57歲）遭同居小三持刀刺殺驚悚案件，涉嫌下手小三曾女（27歲）疑前來找呂姓男友談判、要求他與妻子分手未果，慎怒之下拿出隨身攜帶雙刀中的一把尖銳料理刀，朝呂姓醫師的胸部、腹部連猛刺，呂姓醫師胸腹中刀血流湧泉當場不支倒地送醫身亡。

▲萬盛街發生情侶情殺案件，死者呂姓牙醫遭小三曾女刺殺。（圖／記者黃彥傑攝）

2日上午檢警會同被害人家屬到萬芳醫院對死者遺體進行勘驗，法醫發現曾女下手相當兇殘，持料理刀猛刺男友腹部、左胸兩刀，其中左胸一刀深入胸腔且刺破主動脈，造成呂男嚴重內出血併發氣胸、血胸是死亡主因。

檢警調查並根據法醫驗屍專業經驗，發現曾女談判時，背包內攜帶兩把刀械，包含一把體積較大的菜刀、和另外一把較為尖銳的料理刀，研判曾女企圖攻擊呂男預謀殺人意圖明確，另外呂男、曾女雙手臂並無揮刀攻擊時產生的防禦性傷痕，顯示曾女猝然出刀攻擊呂男，被害人根本來不及反應。

曾女殺害呂男後，也持刀割左手腕和右頸，造成動脈出血，經緊急送往台大醫院搶救，並於2日進行血管縫合手術，預估並無生命危險，警方將待她意識情楚時進行筆錄偵訊釐清殺人動機。

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