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社會 社會焦點 保障人權

警衝銀行攔阻購物詐騙　又有民眾險遭美豔女網友坑10萬

▲李姓婦人購買蜜餞遇上網路詐騙欲滙款。（圖／桃園警分局提供）

▲李姓婦人購買蜜餞遇上網路詐騙欲滙款。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園警察分局景福派出所27日接獲轄區金融機構通報，李姓婦人民眾欲匯款12萬元購買貨物之帳戶有異常，但當事人不願接受勸導，未料，當員警正在勸阻之際，又有陳姓男子聽信網友欲投資股票滙款10萬元，立刻兵分2路各別勸說，所幸在員警和行員極力勸阻下，李、陳2人都打消滙款。

▲員警耐心勸導阻詐。（圖／桃園警分局提供）

▲員警耐心勸導阻詐。（圖／桃園警分局提供）

景福所巡佐陳源坤及警員王子享、林怡菁獲報立即趕往處理，該位李女士(77歲)表示，透過網路找到購買蜜餞新的合作廠商，準備先匯款新台幣12萬給對方，但經查詢對方所提供帳戶的資金匯款異常頻繁一經滙入款項即被提領，且對方提供數個不同帳戶，與一般買賣匯款狀況極為不同，且李女曾見過對方，貨物也還未收到，員警勸導其未詳加查證若遇詐騙嫌犯將血本無歸，最後李女取銷滙款。

▲▼無獨有偶，同時段又有陳男誤信女網友投資股票滙款，員警立刻勸阻。（圖／桃園警分局提供）

▲▼無獨有偶，同時段又有陳男誤信女網友投資股票滙款，員警立刻勸阻。（圖／桃園警分局提供）

▲▼無獨有偶，同時段又有陳男誤信女網友投資股票滙款，員警立刻勸阻。（圖／桃園警分局提供）

正當員警與李女溝通的時候，行員表示又有一位疑似遭詐騙的陳姓民眾(55歲)要匯款新台幣10萬元，員警立即前往詢問，陳男表示兩個月前在網路認識一位女網友，雙方很談得來，最近對方鼓吹投資股票可以賺大錢，陳男見該網友預測的類股真的都有漲，於是想匯款新台幣10萬投資，但其實陳先生也未曾見過對方，員警舉出許多相似的投資詐騙案例說明，讓原本就心存懷疑的陳男當下決定不匯款。

針對詐騙猖狂，警方呼籲民眾，切勿相信不明訊息，投資應循正當管道，遇有可疑應詳加查證，可撥打165反詐騙專線或110報案電話查詢，避免成為詐騙受害人。

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