行銷公司吸金上億「負責人神隱」！300廠商受害　怒撒冥紙抗議

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

台中國順科技公司遭合作廠商指控，利用疫情衝擊產業期間，以經營電商平台增加營收吸引廠商合作，但25日卻突以「受到疫情影響」為由宣布停業，導致合作廠商血本無歸，憤而組成自救會，並於今(29日)前往國順公司北屯店址撒冥紙抗議，高舉看板「詐騙、還錢」，盼檢調單位能介入調查。

▲國順公司涉嫌吸金上億，受害廠商登門撒冥紙抗議。（圖／民眾提供，下同）

自救會廠商指出，因疫情影響導致產業受到衝擊，國順科技看準需求，以「3寶包通路整合行銷」為名，協助合作廠商拍片及上架50家電商平台及38家團購平台銷售，合作廠商則讓利30%至50%，並繳交履約保證金12萬至48萬元，承諾合約期滿即可退還履約保證金，以此吸引超過300多家廠商簽約，吸金達上億元；但國順科技負責人20日突對內宣稱暫停營業，隨後即神隱失聯，公司25日更直接發出歇業聲明，受害廠商求助無門，只好成立自救會。

廠商指出，受害廠商大致可分三類，首要衝擊的是期滿備積欠貸款的廠商，原本已與國順約定履約保證金退費及貨款收受時間，如今時間已過，不僅戶頭收不到錢，之前國順轉入的錢更被凍結無法使用；其次則是大部分的受害廠商，與國順簽約後未收到影片，當初說好的在大型電商平台上也未見自家商品，年銷售額慘淡，大多沒有破萬；最後則是明顯有被詐欺的受害廠商，才剛與國順簽約，短短不到一周負責人就神隱失聯。

國順的離職員工也現身指控，國順開出底薪1萬2000元，每件成交案件另有10%佣金吸引年輕人加入，但入職3個月即發現內部有問題，隨即離職；另名離職員工也表示，公司以前有招商部門及銷售部門，但後來僅剩招商部門，銷售則由公司會計、即負責人胞妹負責。受害廠商指出，國順裁撤銷售部門，明顯已沒有要為合作廠商銷售打算，懷疑早有預謀。

整起事件影響逾300家廠商，金額達上億元，受害廠商已報警提告，今更前往國順北屯店址門口撒冥紙、貼傳單抗議，希望負責人出面，也希望台中市府協助、檢調單位介入調查，不要讓無辜的廠商求助無門。