　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

行銷公司吸金上億「負責人神隱」！300廠商受害　怒撒冥紙抗議

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

台中國順科技公司遭合作廠商指控，利用疫情衝擊產業期間，以經營電商平台增加營收吸引廠商合作，但25日卻突以「受到疫情影響」為由宣布停業，導致合作廠商血本無歸，憤而組成自救會，並於今(29日)前往國順公司北屯店址撒冥紙抗議，高舉看板「詐騙、還錢」，盼檢調單位能介入調查。

▲▼台中國順涉嫌吸金上億，受害廠商登門撒冥紙抗議。（圖／民眾提供）

▲國順公司涉嫌吸金上億，受害廠商登門撒冥紙抗議。（圖／民眾提供，下同）

自救會廠商指出，因疫情影響導致產業受到衝擊，國順科技看準需求，以「3寶包通路整合行銷」為名，協助合作廠商拍片及上架50家電商平台及38家團購平台銷售，合作廠商則讓利30%至50%，並繳交履約保證金12萬至48萬元，承諾合約期滿即可退還履約保證金，以此吸引超過300多家廠商簽約，吸金達上億元；但國順科技負責人20日突對內宣稱暫停營業，隨後即神隱失聯，公司25日更直接發出歇業聲明，受害廠商求助無門，只好成立自救會。

廠商指出，受害廠商大致可分三類，首要衝擊的是期滿備積欠貸款的廠商，原本已與國順約定履約保證金退費及貨款收受時間，如今時間已過，不僅戶頭收不到錢，之前國順轉入的錢更被凍結無法使用；其次則是大部分的受害廠商，與國順簽約後未收到影片，當初說好的在大型電商平台上也未見自家商品，年銷售額慘淡，大多沒有破萬；最後則是明顯有被詐欺的受害廠商，才剛與國順簽約，短短不到一周負責人就神隱失聯。

國順的離職員工也現身指控，國順開出底薪1萬2000元，每件成交案件另有10%佣金吸引年輕人加入，但入職3個月即發現內部有問題，隨即離職；另名離職員工也表示，公司以前有招商部門及銷售部門，但後來僅剩招商部門，銷售則由公司會計、即負責人胞妹負責。受害廠商指出，國順裁撤銷售部門，明顯已沒有要為合作廠商銷售打算，懷疑早有預謀。

整起事件影響逾300家廠商，金額達上億元，受害廠商已報警提告，今更前往國順北屯店址門口撒冥紙、貼傳單抗議，希望負責人出面，也希望台中市府協助、檢調單位介入調查，不要讓無辜的廠商求助無門。

▲▼台中國順涉嫌吸金上億，受害廠商登門撒冥紙抗議。（圖／民眾提供）

▲▼台中國順涉嫌吸金上億，受害廠商登門撒冥紙抗議。（圖／民眾提供）

►外帶咖啡不知不覺傷荷包！自己煮省錢又好喝

ET快訊
老闆一上Uber性侵女員工　到家秒丟包：叫妳老公來接
數位健康證明「明起可申請補發隔離通知書」　需符合2條件
長瀨昆妮3度放鳥！　「關係回不去」連千毅直接不播了
快訊／台中房屋倒塌！　1人遭壓死
即將出關！　柯文哲「隔離房間」大公開
快訊／瘦子當爸了！　曬寶寶超音波照：Say what's u
快訊／瘦子升格當爸！宣布結婚不到1個月...愛妻挺渾圓孕肚
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

騎了20公里！彰化阿公騎單車上快速道路　家人從白天找到晚上　

快訊／台中老舊房屋倒塌！1工人遭壓無生命跡象送醫不治

行銷公司吸金上億「負責人神隱」！300廠商受害　怒撒冥紙抗議

車上強吻指侵泥醉女員工　色老闆還不耐煩：叫妳老公來接

海水漲潮3人受困沙洲　新竹海巡、警消、漁民合力救援

快訊／居民聽「噗通」一聲…新莊塔寮坑溪男子落水送醫不治

不滿小姐跳槽「推對方」嗆聲　酒店經紀遭伏擊腹部中刀

彰化情侶機車雙載「路口撞轎車」！　後座女友噴進排水溝

保一警遭學弟「打斷腿」　跛腳走進派出所畫面曝！火大連告3罪

無照少年借車買檳榔　轉彎一個MOVE「刁車」尷尬了

終局之戰！法庭響起「安珀警報」全場傻眼　強尼戴普律師狠酸安珀：人生代表作

499之亂！女掀翻玻璃搶和牛　民眾塞爆3斤提袋...老闆嚇傻

王心凌見兔腦崩潰：我真的不行　吳謹言幫吃「跟擋酒似的XD」

強尼戴普、安珀赫德粉絲「場外互嗆」 「傑克船長」樂喊：跟強尼對到眼了！

突告知狗：要去見爺奶！牠聽懂興奮狂嚶等不及

女兒拒吃飯爸教訓巧虎　狂打屁屁她看到秒聽話

高爾宣不捨女友芮德被酸民罵　霸氣護愛「手賤想嗆人來我這邊」

韓國男跳舞胸前球掉落　一腳飛踢被反彈暴擊XD

忘拉手煞車「整台位移」 ！　女肉身擋車…路過狗嚇壞

爸裸上身躺床成「哺乳肌」　呆萌娃猛吸失敗還換邊試

騎了20公里！彰化阿公騎單車上快速道路　家人從白天找到晚上　

快訊／台中老舊房屋倒塌！1工人遭壓無生命跡象送醫不治

行銷公司吸金上億「負責人神隱」！300廠商受害　怒撒冥紙抗議

車上強吻指侵泥醉女員工　色老闆還不耐煩：叫妳老公來接

海水漲潮3人受困沙洲　新竹海巡、警消、漁民合力救援

快訊／居民聽「噗通」一聲…新莊塔寮坑溪男子落水送醫不治

不滿小姐跳槽「推對方」嗆聲　酒店經紀遭伏擊腹部中刀

彰化情侶機車雙載「路口撞轎車」！　後座女友噴進排水溝

保一警遭學弟「打斷腿」　跛腳走進派出所畫面曝！火大連告3罪

無照少年借車買檳榔　轉彎一個MOVE「刁車」尷尬了

蔡英文祝賀黃子佼當爸　宅神嗆「十孩不見1滴淚，一寶立見總統卡」

蘋果iPhone 14 Pro外觀渲染圖再現　「驚嘆號!」打孔螢幕曝光

香港：海外入境人士須於抵港第9日多做1次PCR

強尼戴普慘被迪士尼、華納切割！　只有「Dior逆風力挺」超狂原因曝

梅雨鋒面這天再逼近　「1時段」雨量大增！降雨熱區出爐

20多歲女確診康復「每天包尿布」！倦怠後遺症　只能靠母擦屁股

尼泊爾班機失聯「距降落剩5分鐘」　直升機空中搜救折返原因曝光

5坪鐵皮農舍開價2680萬賣　內行人才懂：有隱藏版價值

探尋「世界物種基因庫」奧秘　怒江推介會吸引台商目光

守護健康家庭幸福　2022「彩繪心生活」幸福城市系列講座

素食妹闖農地「解放16隻兔子」　被攻擊全身血...害死90隻幼兔

社會熱門新聞

警察打警察！保一學弟營內「狠斷學長腿」

嘉義32人水上摩托車團衝澎湖　1女落海！海巡漏夜搜尋

情侶摩鐵剛退房吵起來　女跌10米深河床送醫

鹿港29歲男輕生亡　今晚10點送肉粽路線曝

高雄妹下面濕想跑　腳踩「這一盒」露餡

女大生告他性侵　1姿勢做一半才喊「不要」判無罪

東石「最美馬桶」攤位遭破壞　屋主氣炸

即／台中老舊房屋倒塌！1工人遭壓送醫不治

暫不約談郭彥均！刑事局追內容農場來源

保一警察遭學弟「打斷腿」　跛腳走進派出所畫面曝

畫面曝！民車突竄出333旅軍車遭撞「翻肚」

即／高雄18歲少女練開推土機遭壓死

基隆麥當勞今晚熄燈　清晨排隊爆衝突濺血

板橋工人父子清地下道倒地　送醫搶救不治

更多熱門

相關新聞

台中推e79紓困振興方案　估407億產值效果

台中推e79紓困振興方案　估407億產值效果

新冠肺炎疫情衝擊各行各業經濟發展，儘管百業已無像去年三級警戒般蕭條，但仍受有不小衝擊。台中繼去年推出「紓困九箭、十方」等紓困計畫後，29日在疫情記者會宣布，將推出「紓困振興e79計畫」，針對7大紓困共計45項措施、9代表9大振興、20項方案，希望能舒緩各行各業的燃眉之急，計畫正式上路後，推估將可帶來約407億元產值效果。

五類人可加碼領快篩！台中免費發放對象一次看

五類人可加碼領快篩！台中免費發放對象一次看

金門+74！確診者首度破2千、中重症11例

金門+74！確診者首度破2千、中重症11例

蘇貞昌喊話加開兒童疫苗快打站　盧秀燕回應了

蘇貞昌喊話加開兒童疫苗快打站　盧秀燕回應了

不滿小姐跳槽「推對方」　酒店經紀遭伏擊中刀

不滿小姐跳槽「推對方」　酒店經紀遭伏擊中刀

關鍵字：

台中國順詐騙吸金電商影音

讀者迴響

熱門新聞

女星交到高帥男友　試車結果GG：落差太大

警察打警察！保一學弟營內「狠斷學長腿」

孫藝真爆懷孕！「小腹隆起照曝光」狂飄孕味

急診醫確診：真的不是小感冒！　6症狀曝

王心凌借過！網挖「她才是平民天后」

死亡再創新高！今增145死　本土76539例

KID「一通電話」他點頭首錄《玩很大》！

郭彥均遭出征！　前主播點名1人

上酒店驚見老師陪酒　大二生心碎

「堵得住郭彥均、堵不住我的」　蔡英文臉書被灌爆

正妹熱舞「雙球上下晃動」太辣！1分33秒運動片瘋傳

黃子佼收到總統來信！

《星光》歌手是王心凌舞群！爆「她超狂唱功」

午後雷雨來了！氣象局發大雨特報

確診隔離7天仍快篩陽　醫指「別擔心」原因曝

更多

最夯影音

更多
終局之戰！法庭響起「安珀警報」全場傻眼　強尼戴普律師狠酸安珀：人生代表作

終局之戰！法庭響起「安珀警報」全場傻眼　強尼戴普律師狠酸安珀：人生代表作
499之亂！女掀翻玻璃搶和牛　民眾塞爆3斤提袋...老闆嚇傻

499之亂！女掀翻玻璃搶和牛　民眾塞爆3斤提袋...老闆嚇傻

王心凌見兔腦崩潰：我真的不行　吳謹言幫吃「跟擋酒似的XD」

王心凌見兔腦崩潰：我真的不行　吳謹言幫吃「跟擋酒似的XD」

強尼戴普、安珀赫德粉絲「場外互嗆」 「傑克船長」樂喊：跟強尼對到眼了！

強尼戴普、安珀赫德粉絲「場外互嗆」 「傑克船長」樂喊：跟強尼對到眼了！

突告知狗：要去見爺奶！牠聽懂興奮狂嚶等不及

突告知狗：要去見爺奶！牠聽懂興奮狂嚶等不及

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面