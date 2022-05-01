停車場繳費機被當ATM！他瑞士刀代替提款卡　連撬6次下場慘了

記者張君豪／台北報導

台北市南港車站地下停車場、從今年2月底到3月中旬間發生2起停車場繳費機，遭到歹徒使用工具撬開偷竊現金，這名 偷收費機的慣竊行竊2次總計破壞6次停車收費機，得款約2.85萬元，轄區南港警方獲報後，調閱監視器展開追查，鎖定有吸毒習慣的曹姓慣竊（47歲、毒品、妨害電腦、竊盜等多項前科）涉案，4月底收網逮人，並起出做案工具瑞士刀、海洛因殘渣袋等贓證物。

▲染吸毒惡習的曹男多次撬開南港車站地下停車場收費機竊取現金購毒，終遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲染吸毒惡習的曹男多次撬開南港車站地下停車場收費機竊取現金購毒，終遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

竊案轄區南港同德所警方表示，警方前後接獲兩次報案，發現歹徒利用工具撬開南港車站停車場收費機，並搜刮機器內財物，且歹徒為避免他人發現，均選擇清晨4～6時人潮稀少時段下手，只拿走機器內現鈔，留下有重量的硬幣不拿，加上機器被破壞停車場管理業者還需要雇工維修、手段相當惡劣，警方成立專案小組追查。

▲染吸毒惡習的曹男多次撬開南港車站地下停車場收費機竊取現金購毒，終遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調閱監視器後，發現是轄區一名毒品人口曹男涉案，蒐證完備後向士林地院聲請搜索票，到南港區曹男住家搜索，當場搜出犯案用瑞士折疊刀、毒品海洛因注射針筒3支，海洛因殘渣袋4只及安非他命吸食器1組等證物、警方上門時曹男還身揹竊盜、妨害電腦使用兩罪通緝。

曹男落網坦承犯案，表示因染上吸毒惡習，需定期籌措資金購毒，才會破壞停車場收費機搜刮收費機內財物，警方訊後依觸犯加重竊盜罪嫌移送士林地檢署複訊，檢察官聲押遭到法院駁回，曹男獲交保候傳，這起竊案仍待後續審理。

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