退休女房仲遭騙130萬　詐團隔4天又來要100萬！20歲車手栽了

▲埋伏警力將出現的車手制伏。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市退休房仲業者施姓婦人，日前遭歹徒假冒檢警以監管帳戶為由，騙得130萬元，未料歹徒食髓知味，僅相隔4天又以同樣手法想再騙取100萬元，施婦驚覺上當立刻報警，警方獲報後在約定地點埋伏，見20歲李姓車手出現迅速將其壓制逮捕，將他依詐欺罪嫌送辦。

退休房仲業者施姓婦人（64歲）本月19日接獲歹徒假冒檢警的電話，佯稱她證件被盜用，已涉嫌洗錢案，須凍結其帳戶，要把存款交付給檢警保管，施婦遂將帳戶內的130萬元交付給車手；事後施婦得知自己上當向警方報案，未料才相隔4天，歹毒竟又找上門，這次要求她須再交付100萬元保證金，施婦趕緊通知警方前往抓人。

台中市第四警分局表示，大墩派出所獲民眾報案告知詐騙集團相關案情時，由警員林志育、黃勤書、楊士緯、黃偉倫、林建豪、賴翰霖、黃鴻翔等六員，前往雙方交付的時間、地點守候，經埋伏多時，見一名身穿黑色衣褲的李姓男子靠近被害人，便立即上前壓制李男。

▲▼警方在交付現場埋伏；下圖為李姓車手。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方在李男身上攜帶的紙袋內，查獲犯案用的假公文、手機，依法將其查扣並將李男帶回，全案依詐欺罪送辦。

大墩派出所長曾一峯呼籲，詐騙集團伎倆變化多端，切勿輕信不明來源電話的指示操作，詐騙集團不只會假扮成檢察官或其他單位詐取金錢，也會利用人頭帳戶洗錢，讓投資人血本無歸，提醒民眾只要涉及不明人士要求金錢往來，務必再三確認，可撥打110報案專線或是165反詐騙專線查證，保障自己的財產安全。