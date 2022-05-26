軍醫葉門出任務「面對死亡威脅」　婦匯6萬助開診所...這又是詐騙

▲▼70歲黃姓婦人心疼軍醫在葉門出任務，每天面臨死亡威脅，差點匯出6萬元協助來台開牙醫診所。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市豐原區70歲黃姓婦人在臉書上結交自稱是聯合國軍醫「小偉」，小偉小時候即被送到瑞典給人扶養，長大後被派到中東葉門出任務，該地有很多游擊隊，日子過得很危險，所以想來台灣開牙醫診所，黃婦心疼悲慘身世，要到郵局匯6萬元，協助小偉寄來相關證件。還好行員發現又是詐騙，報警成功阻詐。

豐原警分局翁子派出所警員蔡昆霖、莊鎧寧及楊景棠，日前下午2時33分接獲郵局報案，稱疑似有婦人遭到詐騙，警方到場了解，黃婦在臉書上遇到小偉（化名）的男子主動加好友，隨後互加LINE開始聊天，小偉表示，他在台灣出生、單親，從小被瑞典養父母帶至瑞典扶養，如今是聯合國軍醫，目前在中東葉門出任務，但每天面臨死亡威脅，所以想來台灣開診所當牙醫師，他希望先將牙醫證件、美金、戒指等包裹寄到台灣給黃婦保管，他日後到台灣再找她取回。

不久，1名自稱外送人員主動與黃婦加LINE，表示小偉包裹24日早上7點40分會送至桃園機場，並由海關審核，完成通關後會再通知。隨後又接到外送公司通知，包裹審核不合格遭沒收，若要合格通關，必須匯款22萬元及2700元美金給海關，其中2700元美金是要列印公文之用，要求黃婦限時領回。

黃婦心疼小偉小時候失去父母，由瑞典養父母扶養長大，心生憐憫，遂詢問小偉怎麼辦，小偉表示價格可改為12萬元，包裹內有美金，等領到包裹後就可先將錢拿回，黃婦聽聞後聯繫外送公司，並將通關費用砍價到6萬元，黃婦到郵局匯款時，行員察覺有異報警。

翁子派出所長裘景智表示，詐騙事件頻傳，手法更是推陳出新，民眾若接到陌生電話要求匯款、轉帳或提領，切勿受騙，立即撥打165反詐騙專線或至附近派出所求證，謹記防詐騙3要訣「冷靜、查證、報警」，以免受騙上當。