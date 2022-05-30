塑膠布隔離專責病房！不開冷氣患者脫到剩尿布　護理師控：太兩光

▲護理師指控院方感控出問題，完全開放式的病房，沒有負壓。（圖／翻攝自Dcard）

記者許宥孺／高雄報導

國內疫情嚴峻，忙翻一票醫護人員。有網友發文表示，政府徵收醫院病房變專責病房，前提應是要有所謂的負壓跟相關配套措施才對，「不是用個塑膠布把護理站跟病房隔離起來，這麼兩光就打發護理人員欸」。貼文一出引發熱議，不少網友都覺得「太扯了」，還有網友大嘆「基層的命不是命」。

原PO在Dcard表示，疫情延燒到現在，護理人員真的快支撐不住，「醫院不是應該要當護理人員的助力嗎？怎麼變阻力」。只見照片中，護理站和病房區域只用一片塑膠布簾隔開，而這塊布簾卻非完全隔離，而是左右、下方都有空隙，明顯還有飄逸感，讓原PO傻眼，認為政府徵收病房為專責病房，理應要有相關配套措施，而非用一塊塑膠布隔離，「這麼兩光就打發護理人員」。

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▲護理師指控，衛生局有給醫院改良設備費用，卻只用一塊塑膠布隔離護理站和病房。（圖／翻攝自Dcard）

原PO質疑，明明衛生局有發給醫院隔離病房設備改良的費用，現在都不知道花去哪裡了，市立醫院這樣可以嗎？規定病房不准開冷氣，因為中央空調會散播病毒，但現在大夏天，每天都27-30度，病房裡面一定更熱，每個病人都脫到只剩一件尿布還狂冒汗，熱到每一個病人都在胡言亂語。

原PO說，「我們醫院經營模式是簽約機構病人，現在機構快篩陽性沒症狀也會送來醫院，但家屬根本不知道醫院環境這麼差，入住7天都沒洗過澡，因為照護人力不夠，每個病人都全身汗酸味，上班第一件事只能把病人衣服扒光，減緩他們的不舒服，清醒一點的病人都直喊好熱，我們只能安撫，我們也是穿著全套隔離衣服頂著熱到快中暑的環境執行護理照護。」

原PO納悶，自從政府公告1:7照護比之後，每天都1:10以上，因為一直超收病人的緣故，病房從單側開到雙側，病人送上來病房後直接穿越護理站，所以這樣有感控原則嗎？

原PO表示，「想問問醫院，是不是覺得反正現在就要疾病共存，乾脆讓護理人員都得到Covid-19好了？不都說護理人員是醫院的最大資產嗎？為什麼醫院感覺一點都不管我們的死活？醫院要超收病人那就請給足人力，不要都一直壓榨護理師，我們也都持續在蒐集證據，也相信全台灣一定還有其他醫院也這樣。」

▲護理師指控，紅色衣服外包照服員沒受過訓練，不會穿脫隔離衣。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出引發熱議，有網友表示，「還以為有獨立空調⋯ 原來是這樣，剛去不久的我 準備要逃了」、「太扯了吧 完全無感控原則啊」、「高層很愛迎合機構 明明收不下了還硬要接」、「不會啊 現在每間醫院都這樣啊，真正的負壓病房沒多少，其他的都像照片那樣啊，用一條線區隔走廊分前室後室，請問病毒看得懂那條線的用意？」、「我們也是在衛生局旁的醫院 一樣是隨風飄揚的塑膠布跟在地上畫紅框框 新病人轉入還會直接通過護理站前方，完全沒防護」。