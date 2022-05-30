六都加設兒童版大型接種站！輝瑞疫苗「隨到隨打」　施打地點一次看

▲六都將加開兒童疫苗大型接種站。（示意圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／台北報導

中央流行疫情指揮中心在今（30）下午疫情記者會宣布，6月1日起於6都加設5至11歲的兒童疫苗大型接種站，且是以隨到隨打的方式，疫苗廠牌為輝瑞。

中央流行疫情指揮中心表示，截至5月28日5至11歲COVID-19疫苗兒童接種人數達45.5萬人(約該族群3成)，為使兒童及早獲得免疫保護力，指揮中心協助地方政府於6月1日起設置5-11歲兒童疫苗大型接種站，分別於臺北自由廣場、新北板橋車站、桃園巨蛋體育館、臺中自然科學博物館、臺南市立圖書總館、高雄展覽館等地設置，以提供家長及兒童安心接種，並將視各接種站接種情形，額外增加疫苗配送。

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衛福部醫福會執行長王必勝提到，疫苗廠牌部分會以輝瑞疫苗為主， 且採「隨到隨打」方式進行。

指揮中心說明，目前各縣市亦積極推動兒童疫苗接種作業，安排合約醫療院所或校園集中提供接種，對於滿5至11歲兒童，家長及兒童可依意願選擇接種，若於大型接種站或合約醫療院所接種，請家長(監護人或關係人)陪同前往接種，於現場簽署接種評估及意願書，並經醫師評估後接種。另若曾為確診個案，須於確診康復3個月後才能接種疫苗。