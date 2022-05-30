苗栗女和父母鬧翻「為愛奔他鄉」　12年後找到了！命運慘如8點檔

▲李姓夫妻生活困頓，懷孕引發哮喘常奔走醫院，命運宛如八點檔。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市員警執行巡邏勤務時，發現一名陳姓女子在車內疑似身體不適，警方盤查後，發現女子竟是失蹤人口，早年為愛負氣離家，結識現在的丈夫並結婚，目前懷孕8個月，但是夫妻倆目前陷入生活困頓，員警趕緊將自身中獎的發票兌換生活物資支應，並協助通報急難救助。

三民二分局覺民派出所所長李邦豪、警員李宗憲等人執行巡邏勤務，有民眾通報，一名女子在車內疑似身體不適，警方到場盤查該部汽車，發現車內的41歲陳姓女乘客自2010年就被通報為失蹤人口，而38歲的李姓駕駛則是她的丈夫。

▲陳女哽咽表示，手機被偷走，導致房東聯繫不上，便把租屋處另租他人。（圖／記者許宥孺翻攝）

陳女表示，她早年與父母鬧翻，氣憤之下就離開苗栗老家投奔愛情，十多年再也沒回家、也沒見過父母，後來在2014年結識李男並結為連理，目前懷孕8個多月，半夜常急性氣喘發作，經常出入醫院，老公為了照顧她，也辭退了工作，現在身上已經沒有多餘的錢。

「想請你們幫個忙！」陳女哽咽地說，她不是詐騙集團，她最近剛繳完房租，手頭真的很緊，希望員警能夠借錢應急，等老公發薪後就會還。員警詢問夫妻倆住在哪裡？陳女表示，住在鳳山，但那是向房東租的，不過前陣子她住院，加上手機被偷走，房東連絡不到她，以為他們不續租，結果東西就被房東給「包軌」，等她出院時，房子已經承租給下一位租客了。

員警接著問，「那你們現在睡哪裡？」陳女無奈回：「睡車上，所以才會說請你們幫一下忙」。員警便將自身中獎的統一發票500元新台幣兌換一般生活物資支應，提供社會局「馬上關懷」社福服務諮詢，同時轉介張榮發基金會申請急難救助，希望替李姓夫妻解決燃眉之急。

▲李姓夫妻生活困頓，目前以車為家，警方協助通報急難救助。（圖／記者許宥孺翻攝）

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