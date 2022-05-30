　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

苗栗女和父母鬧翻「為愛奔他鄉」　12年後找到了！命運慘如8點檔

▲▼李姓夫妻生活困頓，命運宛如八點檔。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲李姓夫妻生活困頓，懷孕引發哮喘常奔走醫院，命運宛如八點檔。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市員警執行巡邏勤務時，發現一名陳姓女子在車內疑似身體不適，警方盤查後，發現女子竟是失蹤人口，早年為愛負氣離家，結識現在的丈夫並結婚，目前懷孕8個月，但是夫妻倆目前陷入生活困頓，員警趕緊將自身中獎的發票兌換生活物資支應，並協助通報急難救助。

三民二分局覺民派出所所長李邦豪、警員李宗憲等人執行巡邏勤務，有民眾通報，一名女子在車內疑似身體不適，警方到場盤查該部汽車，發現車內的41歲陳姓女乘客自2010年就被通報為失蹤人口，而38歲的李姓駕駛則是她的丈夫。

▲▼李姓夫妻生活困頓，命運宛如八點檔。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲陳女哽咽表示，手機被偷走，導致房東聯繫不上，便把租屋處另租他人。（圖／記者許宥孺翻攝）

陳女表示，她早年與父母鬧翻，氣憤之下就離開苗栗老家投奔愛情，十多年再也沒回家、也沒見過父母，後來在2014年結識李男並結為連理，目前懷孕8個多月，半夜常急性氣喘發作，經常出入醫院，老公為了照顧她，也辭退了工作，現在身上已經沒有多餘的錢。

「想請你們幫個忙！」陳女哽咽地說，她不是詐騙集團，她最近剛繳完房租，手頭真的很緊，希望員警能夠借錢應急，等老公發薪後就會還。員警詢問夫妻倆住在哪裡？陳女表示，住在鳳山，但那是向房東租的，不過前陣子她住院，加上手機被偷走，房東連絡不到她，以為他們不續租，結果東西就被房東給「包軌」，等她出院時，房子已經承租給下一位租客了。

員警接著問，「那你們現在睡哪裡？」陳女無奈回：「睡車上，所以才會說請你們幫一下忙」。員警便將自身中獎的統一發票500元新台幣兌換一般生活物資支應，提供社會局「馬上關懷」社福服務諮詢，同時轉介張榮發基金會申請急難救助，希望替李姓夫妻解決燃眉之急。

▲▼李姓夫妻生活困頓，命運宛如八點檔。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲李姓夫妻生活困頓，目前以車為家，警方協助通報急難救助。（圖／記者許宥孺翻攝）

延伸閱讀

媽抱嬰急診哭喊「救救我孩子」　正義哥遭嗆帶風向！高醫回應了

高雄+9546僅次新北、全台第二高！　每日確診萬人要2周才會趨緩

端午優惠！姓名「中1字」55元爽玩樂園　防疫乖寶寶打3劑只要333

國民黨左楠區激烈初選「新人5搶1」　白喬茵輾壓對手出線

北高雄人千呼萬喚！高雄樂購廣場試營運　打卡50元爽吃厚切牛排

►錯過會後悔！超有質感「萬用摺疊桌」才419元

ET快訊
LIVE／ 開邊境「縮短檢疫天數」　陳時中最新說明
女星今天滿35歲了！　正式繼承亡母2.3億遺產
5同事確診「APP整排無」網喊刪！　1族群反怒噓：就台人不屑
老公嗨傳A片「隔壁人妻回2字」　正宮見Google時間軸更崩
媽媽求問「兒童打BNT」副作用　家長群回報！她飆高1指數傻了
低胸妹「高雄式騎法」慘了！　一吹被逮捕怨：一定要上銬嗎
朱學恒鬧完黃子佼賀文「開直播收抖內」！女星氣炸嗆5字　金額曝
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

疑妻曖昧推拿師！斧頭、空氣槍爆擊下體　醋夫殺人未遂起訴

小四兒拒上學　母暴走持滅火器敲頭、水果刀刺頸腹！

老公嗨傳A片「隔壁人妻回2字」　正宮見Google時間軸更崩潰

快訊／內湖倉庫全面燃燒！起火點緊鄰賓士改裝廠　員工緊急移車

低胸妹「高雄式騎法」慘了！酒測一吹被逮捕　怨：一定要上銬嗎

BMW「鳥車」集體硬闖跑馬古道　遭PO網怒轟：無法無天的老鼠屎

快篩陰要求PCR被拒！男大鬧耕莘醫院篩檢站　揮拳痛毆工作人員

苗栗女和父母鬧翻「為愛奔他鄉」　12年後找到了！命運慘如8點檔

快訊／台北內湖安康路鐵皮倉庫陷火海　全面燃燒濃煙灌救中

大貨車載貨沒綁好　過彎慘了！國道機場匝道滿地罐裝飲料

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

雨中越野驚險滑胎＋撞壁　近百萬重機摔進溪谷泡水

2姊妹「雨中嗨玩」傘開花　歡樂笑聲感染網：童年啊～

韋禮安飆唱3語言《如果可以》　突告白女友：如果不來還愛我嗎？

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

恭喜！瘦子升格當爸爸　PO出超音波照「寶寶比YA」

疑妻曖昧推拿師！斧頭、空氣槍爆擊下體　醋夫殺人未遂起訴

小四兒拒上學　母暴走持滅火器敲頭、水果刀刺頸腹！

老公嗨傳A片「隔壁人妻回2字」　正宮見Google時間軸更崩潰

快訊／內湖倉庫全面燃燒！起火點緊鄰賓士改裝廠　員工緊急移車

低胸妹「高雄式騎法」慘了！酒測一吹被逮捕　怨：一定要上銬嗎

BMW「鳥車」集體硬闖跑馬古道　遭PO網怒轟：無法無天的老鼠屎

快篩陰要求PCR被拒！男大鬧耕莘醫院篩檢站　揮拳痛毆工作人員

苗栗女和父母鬧翻「為愛奔他鄉」　12年後找到了！命運慘如8點檔

快訊／台北內湖安康路鐵皮倉庫陷火海　全面燃燒濃煙灌救中

大貨車載貨沒綁好　過彎慘了！國道機場匝道滿地罐裝飲料

綠軍連贏搶七！菜鳥教頭成史上第1人　季中東區第11竟打進總決賽

不想上班！友自製「2條線快篩」　她見照片傻眼：紅筆收起來

綜所稅申報倒數計時！　一表秒懂5個報稅關鍵時間點

疑妻曖昧推拿師！斧頭、空氣槍爆擊下體　醋夫殺人未遂起訴

智慧型手機再遇逆風！　傳三星削減3000萬隻出貨量

防疫優先！北港朝天宮旁百年「龍井」　連2年不開放取「午時水」

料理之王3慶首播！天天預測抽夢幻品BRUNO電烤盤

《九品芝麻官》如花中風消失3年「暴瘦近照曝光」！　復健成功宣告復出

鄭欣宜滿35歲了！正式繼承亡母2.3億遺產…港媒爆「遺產數字上漲」

國務機要費除罪化今三讀　陳水扁淡回22字

翹臀辣妹公園玩彈力繩秀小蠻腰　尷尬「卡胯下」...網友隔螢幕都痛

社會熱門新聞

villa強抱吊床上吻胸亂摸　色男遭2女私刑暴打

獨／警察學弟狠斷學長腿　恐怖畫面曝

水上摩托車衝澎湖1女落海　2疑點曝光

過世爸少做2事　兒遭離婚妻拿走1千萬

他激吻小三被告　求法官：成全我

想搬出去　台中女刺死母冷靜自首

副駕女國道抓癢被開單　申訴結果更慘

警察打警察！保一學弟營內「狠斷學長腿」

母長年臥床又染疫　屏東男竟推她下樓喪命

即／台中老舊房屋倒塌！1工人遭壓送醫不治

屏東男把媽媽推下陽台！落網認：不知在幹嘛

老公嗨傳A片　隔壁人妻回2字賠10萬

低胸妹高雄式騎法慘了　酒測一吹被逮捕

智財法院法官與妻子爭執　判准離婚

更多熱門

相關新聞

高雄人寧買老屋當「文化人」　推升區域國宅行情站上4字頭

高雄人寧買老屋當「文化人」　推升區域國宅行情站上4字頭

高雄人不愛老屋，但文化中心生活圈幾乎都是老屋，釋出量也不多，卻還是可以吸引民眾購買，根據統計該區段屋齡30~50年的老住宅均價竟然還可逼近2字頭，甚至有屋齡超過40年的國宅成交價超過4字頭，也成為高雄主力屋齡超過30年的生活圈當中房價最高的地方。

媽抱嬰急診哭喊「救救我孩子」　高醫回應

媽抱嬰急診哭喊「救救我孩子」　高醫回應

水上摩托車衝澎湖1女落海　2疑點曝光

水上摩托車衝澎湖1女落海　2疑點曝光

國標舞全國公開賽高雄登場　300舞林高手同場較勁

國標舞全國公開賽高雄登場　300舞林高手同場較勁

高雄加開11處「5歲兒童疫苗診」　今晚8點手刀預約

高雄加開11處「5歲兒童疫苗診」　今晚8點手刀預約

關鍵字：

高雄三民二分局覺民派出所急難救助失蹤

讀者迴響

熱門新聞

粉紅超跑遭爆人為控制！爆料者：媽祖給4聖杯

今雨區擴大！明全台變天　端午連假天氣出爐

雄獅「齊瀏海」新髮型爆紅！　動物園：牠自己打理的

AV導演半夜收「美腿女星自薦」

媽抱癱軟嬰急診哭喊沒人理！網一段話反遭批

全家出遊「為什麼讓2小孩自己睡一間」？亞歷媽解答

villa強抱吊床上吻胸亂摸　色男遭2女私刑暴打

他打電動離家出走！12年後才知父母都過世

高鐵票根超熱銷！內行揭黑暗用途

優惠碼快收！麥當勞「買1送1」爽吃35天

獨／警察學弟狠斷學長腿　恐怖畫面曝

20多歲女確診康復「每天包尿布」！後遺症極度倦怠

勞工確診有補助！傷病給付最高領6707元

高雄屋主出售10年凶宅！價格曝光遭酸爆

快訊／林暐哲宣布放棄商標權　魚丁糸終於拿回「蘇打綠」！

更多

最夯影音

更多
愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！
劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面