塑膠布隔離專責病房挨批太兩光　院方沉痛8聲明：勿重挫醫護信心

▲護理師指控院方感控出問題，完全開放式的病房，沒有負壓。（圖／翻攝自Dcard）

記者許宥孺／高雄報導

國內疫情嚴峻，忙翻一票醫護人員。有護理師發文指控醫院，專責病房無負壓和相關配套措施，只用塑膠布把護理站、病房隔開，沒有做到感控原則，此外，照護人力不足，導致病患7天無法洗澡，病人身上都是汗酸味等，直呼院方防疫作為「太兩光」。被指射的高雄市立民生醫院則沉痛發布8點聲明，強調設備、人力均符合防疫規定，請社會大眾勿重挫醫護信心。

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▲護理師指控，衛生局有給醫院改良設備費用，卻只用一塊塑膠布隔離護理站和病房。（圖／翻攝自Dcard）

民生醫院表示，本院為傳染病指定應變醫院，所有照護皆依據中央流行疫情指揮中心及地方衛生機關指導辦理，相關設備及人力都符合規定，針對目前網路上有不實的傳言指控本院防疫不力的部分，本院在此發表嚴正聲明如下：

1.本院專責病房，皆符合中央防疫的設置規定，並無設備簡陋之情事。

2.本院專責病房皆有空調並開窗，維持舒適溫度及空氣流通。

3.本院是地區醫院，專責病房照護比1:10，優於醫院設置標準1:15

4.有安排適當的照服員協助病人日常生活起居。

5.專責病房設置符合衛福部規定，且由本院感染症專科醫師指導監督。

6.流傳照片為專責病房，並非負壓隔離病房，設置符合衛福部規定。

7.照服員皆取得合格證照，每年完成相關感控課程及隔離衣穿脫訓練。

8.民生醫院給予專責病房的所有工作人員適當的防護裝備（包含N95、面罩、隔離衣）。



院方強調，民生醫院基於照顧市民健康及保護員工職場安全的責任，本院會持續提供良好的醫療品質，請社會大眾勿以訛傳訛重挫醫護信心，讓本院能將防疫重心放在照護病人身上。

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