媽抱嬰急診哭喊「救救我孩子」　正義哥遭嗆帶風向！高醫回應了

▲有網友表示醫院排隊民眾不多，卻一直等不到醫護前來關心。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

記者許宥孺／高雄報導

國內疫情嚴峻，近期傳出染疫孩童重症與死亡案例引起父母恐慌。一名網友表示，他半夜在高醫急診室看到一位媽媽抱著癱軟嬰兒哭喊「我等了2個多小時，救救我的孩子」，而當時待診人數不到20人，卻不見醫護來關心。對此，院方也做出回應。

一名男網友在臉書社團「爆料公社二社」發文表示，他28日晚間7點40分帶著染疫的年邁父母到高醫就診，到了凌晨，突然聽到急診室內傳來一陣哀嚎聲，只見一名女子懷裡抱著一個癱軟嬰兒，口中還哭喊著，「我等了2個多小時，沒人幫我，救救我的孩子」。

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原PO表示，當時人群稀稀落落，不到20個人在排隊，而醫護不見蹤影，媽媽的哭喊聲迴盪在夜空，夜間戶外溫度30度悶熱，蚊子漫天飛舞，他向醫護反應為何等這麼久？醫護則面有難色說人員不足，要跟院方反應。

原PO則納悶，可是現場的病人並不多，大多數時間沒見到醫護，讓老人家徹夜等待，中間沒有任何人來招呼或關心他們身體狀況，這樣好嗎？急診室內媽媽哭嚎的聲音，猶在他耳邊迴盪。

貼文一出引發網友熱議，「你可能沒看到裡面正在跟死神搶人吧，而且沒醫護會丟著病人不管，急診也不是先來先看，是有分救護等級的，希望別輕易抹滅醫護人員的辛勞」、「亂帶風向，一段話抹滅醫護人員的辛苦」、「在醫院你見到的不一定是事實⋯因為忙碌的護理人員是你看不見的」、「醫療人員確實不足喔！確診的無法上班，只有我一個人也是等了一個小時半以上」。

▲高醫小兒急診科主任陳泰亨。（圖／記者許宥孺翻攝）

對此，高醫小兒急診科主任陳泰亨表示，28日晚上，小兒急診室約有20位小兒病患等候看診，約晚間8點，119送來一位小兒確診病患，年齡不到1歲、呼吸窘迫，需要插管，是屬於重症個案，因此急診室花了比較多時間和心力，醫護也有向現場家屬解釋，目前正在處理重症個案，輕症個案須等候較久，當天也有將現場病患作完整處置和衛較，沒有出現醫療延誤、耽誤病情的情況。

陳泰亨指出，若家中有快篩陽性或確診的小朋友，現在高雄市政府共開設13個兒童門診綠色通道，由專業小兒科醫師駐診並給予適當處置，建議輕症患者可多利用。

▼高雄小兒快篩陽作法。（圖／高雄市政府）

