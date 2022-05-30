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議員批兒童疫苗分流亂象　盧秀燕反擊「爸爸給的家用錢不夠」

▲議員批兒童疫苗分流亂象，盧秀燕反轟「爸爸家用給不夠　罵媽媽菜煮不好」。（圖／記者游瓊華攝）

▲議員批兒童疫苗分流亂象，盧秀燕反轟「爸爸家用給不夠，罵媽媽菜煮不好」。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

疫情洪峰來襲，尤其是台中確診數急增，家長擔心孩子打不到疫苗，上周五出現大批家長冒雨幫孩子搶排打疫苗的情況，民進黨議員今天在市議會質詢，怒批市府分流政策錯誤，讓家長無所適從。對此盧秀燕反轟，若中央一口氣給足夠疫苗，地方就不會如此辛苦，「爸爸給的家用錢不夠，不能罵媽媽菜沒煮好。」

▲議員批兒童疫苗分流亂象，盧秀燕反轟「爸爸家用給不夠　罵媽媽菜煮不好」。（圖／記者游瓊華攝）

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▲綠營市議員今天批兒童疫苗分流亂象。（圖／記者游瓊華攝）

今天上午民進黨議員謝志忠、黃守達、王立任等質詢兒童疫苗施打問題，謝志忠說，上周五台中市兒童疫苗開打，但只打3間國小僅1600多人，但家長心急如焚，診所前出現大批家長冒雨幫孩子搶排打疫苗的情況，追問兒童疫苗到底夠不夠。

▲議員批兒童疫苗分流亂象，盧秀燕反轟「爸爸家用給不夠　罵媽媽菜煮不好」。（圖／記者游瓊華攝）

▲曾梓展強調，台中兒童BNT疫苗絕對足夠，疫苗施打兩年多來，戰戰兢兢，滾動式調整，「中央給疫苗，才敢加碼開放診所預約。」（圖／記者游瓊華攝）

對此，衛生局長曾梓展說，針對5至11歲兒童，台中共有19萬4011人，扣掉確診人數14萬205人，之前施打莫德納疫苗3萬6051人，這次要打疫苗的兒童共有14萬3755人。但中央第一批到貨9萬3000劑，經過台中市多次拜託，中央後來再分台中1萬2000劑，市府也立即多開4天診，讓家長預約；另外，中央採購33萬劑、預定6月6號後派送，是台中不停拜託，甚至願意台中派車去接，廠商方同意6月3號，配送3萬8000劑到台中，加起來正好14萬3000劑。

曾梓展強調，台中兒童BNT疫苗絕對足夠，疫苗施打兩年多來，戰戰兢兢，滾動式調整，「中央給疫苗，才敢加碼開放診所預約。」

綠營議員指出，就算疫苗都到位，也不可能一天打完，父母為何淋雨排隊，就是因為不知道孩子何時才打到疫苗，如果市府統一造冊，大家就知道哪天打疫苗，就不會冒雨排隊，更建議私立托兒所也該併入學校施打。

盧秀燕說，台中市除國小可選擇到學校施打疫苗，私幼部分採預約制，根據今天資料，第二波預約率75%，代表量能還足夠；若中央計畫設置大型疫苗接種站，「也樂觀其成，但希望採預約制、疫苗另外撥給」；之前就是恩位疫苗不足，才會出現排隊情況，這就像是「爸爸給的家用錢不夠，不能罵媽媽菜沒煮好」。

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