高雄+9546僅次新北、全台第二高！　每日確診萬人要2周才會趨緩　

▲高雄市長陳其邁說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市29日新增9546例，確診人數僅次新北市，居全台第二。市長陳其邁召開防疫記者會說明最新疫情狀況。衛生局分析各縣市確診盛行率，預估高雄每天確診數約9000人至1萬人要持續1-2周時間，才能像北部目前有趨緩的程度。

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衛生局簡任技正潘炤穎表示，因確診個案定義改變，快篩陽即確診比例達九成五以上，PCR確診只佔5.55%，可大幅縮短從採檢到確診之間的時間差，過去仰賴PCR，必須先快篩陽性再採檢PCR、實驗室判別才會確認確診，這中間有一天時間差，定義改變有助於防疫工作，包括家用防疫包發放、匡列接觸者等。

分析確診個案年齡層差異，在50-64歲、65歲以上這兩個族群有明顯上升，65歲以上確診比率持續上升已達15.35%。而上禮拜已全面暫停校園實體課程，因此學生感染比率持續下降中，0-11歲下降至10.97%，12-19歲下降至6.31%，都是近日最低水準。

分析各縣市本土確診盛行率，在新北、桃園、台北、基隆的盛行率約10%以上水準，整個趨勢趨於穩定。高雄市目前盛行率是5.11%、台中5.13%、台南約4.56%。

潘炤穎表示，這三個直轄市在城市化程度有所不同，高雄和台中人口數和都會化狀況接近，目前盛行率接近一致，若市以北部為基準，盛行率在台中、高雄的差異下，預估每天確診數約9000人至1萬人要持續1-2周時間，才能讓高雄的社區有足夠的群體免疫效應，讓疫情像北部地區目前趨緩程度。

