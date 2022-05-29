端午優惠！姓名「中1字」55元爽玩樂園　防疫乖寶寶打3劑只要333

▲義大遊樂世界在六月推出多重優惠。（圖／義大遊樂世界提供）

記者許宥孺／高雄報導

今年端午節連假(6/3-6/5)有三天，樂園紛紛端出好康優惠，讓民眾開心出遊去！義大世界在連假期間推出姓名優惠，只要名字有「義、大、端、午」任一字，就能享55元優惠。鈴鹿賽道樂園則推出雙人666元(原價1960元)，全日可暢玩11項遊樂設施。

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▲姓名含有指定字享50元樂園暢遊。（圖／義大遊樂世界提供）

義大世界推出超狂優惠，第一重，6/3(五)-6/5(日)只要姓名含有指定字「義、大、端、午」，端午假期讓你玩翻義大遊樂世界，持本人身分證件至購售票亭可享55元優惠，連假期間全票只要550元。

第二重優惠，「黃卡在手 樂園暢遊」，6/1(三)-6/30(四)凡18歲以上憑3劑疫苗施打證明，於平日(週一至週五)購票進入義大遊樂世界即享票價333元優惠。

▲鈴鹿賽道樂園端午雙人全日暢遊666元。（圖／鈴鹿賽道樂園提供）

鈴鹿賽道樂園也推出限時端午連假優惠，雙人全日暢遊666元(原價1960元)，全日暢玩11項遊樂設施(不含卡丁車&小小騎士)；購票條件需一名18歲以上成人購買乙張全票可免費帶一名12歲以下的兒童。

喜歡競速的車友也別錯過卡丁車，單人卡丁車2場或是好友雙人共尬同1場都只要999元(初次體驗遊客須付100元講習費)，戴上你的口罩好好相揪好友尬一場。

▲單人卡丁車飆兩場只要999元。（圖／鈴鹿賽道樂園提供）