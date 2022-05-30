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社會 社會焦點 保障人權

嘉義一天3人死後全確診！他騎車撞樹送醫亡　PCR驗出染疫

▲嘉義地檢署。（示意圖／記者翁伊森攝）

▲嘉檢今相驗3起死亡案，經採檢後發現均為確診者。（示意圖／記者翁伊森攝）

文／中央社

（中央社記者黃國芳嘉義市30日電）嘉檢今天相驗3起死亡案件，經PCR採檢均確診COVID-19，1名8旬老婦人為護理之家住民，2名7旬老翁分別為騎機車自撞、身體不適突倒地，均送醫急救仍不治。檢警著防護衣相驗。

檢警表示，84歲游姓老婦人住在民雄地區的護理之家，27日經快篩為陽性，因身體無不適，未到院就醫，照護員昨天發現老婦人臉色蒼白，救護人員到場，發現已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，緊急送醫急救後仍宣告不治。

檢警指出，75歲陳姓老翁昨天上午騎機車行經六腳鄉一處鄉間道路，疑似自撞護欄又撞路樹，急救至昨天晚間，仍宣告不治，經醫院PCR採檢確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

檢警表示，另1名76歲蔡姓老翁住在嘉義市康樂街，昨天中午因身體不適坐在椅子上休息，後來突然倒地不起，鄰居見狀，緊急送醫急救，不料，仍於昨天下午宣告不治，經醫院PCR採檢也確診COVID-19。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊告訴中央社記者，檢察官今天上午會同法醫、員警著防護衣相驗84歲游姓老婦人，認為老婦人無外傷，死因與得到嚴重特殊傳染性肺炎相關，無須進一步解剖，家屬無異議；另2起死因則須進一步相驗釐清。

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