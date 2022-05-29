國民黨左楠區激烈初選「新人5搶1」　白喬茵輾壓對手出線

▲國民黨高雄市黨部29日公布左楠區黨內初選民調。（圖／國民黨高雄市黨部提供）

記者許宥孺／高雄報導

國民黨高雄市黨部29日公布左楠區黨內初選民調，此次號稱是史上最激烈初選，除了現任4名保障提名，另一席則由5位新人競爭。民調結果出爐，由國民黨發言人白喬茵以加權後的123.376%輾壓對手出線。

▲國民黨左楠區黨競爭激烈，由新人五搶一。（圖／國民黨高雄市黨部提供）

市黨部表示，高雄市議員第四選區(左營、楠梓) 現有8席現任議員，因人口遷移本屆起該選區預計將增加1席，國民黨於該選區提名5位參選，除4位現任國民黨市議員陳玫娟、陳麗珍、李眉蓁、李雅芬，將由5位新人進行初選爭取第5席提名，分別為白喬茵、李昶志、李鎧名、莊為傑、侯亞寧。

▲▼民調結果出爐，由白喬茵出線。（圖／國民黨高雄市黨部提供）

市黨部表示，經5位登記參選人所選擇的兩家民調機構分別為公信力民調及典通民調公司，民調由市黨部選舉監察小組代表將3日民調統計結果密封信封拆封後，交由市黨部主委許福明公佈民調結果成績。民調結果依序為白喬茵123.376%、莊為傑33.321%、李昶志13.953%、侯亞寧12.705%、李鎧名3.966%。經初選民調結果由白喬茵勝出。

白喬茵表示，雖然拿下過半支持，但絕對還有很多不足的地方，必須更努力勤走基層聆聽建議、更謙虛地向前輩學習在地經驗，她也會一一拜會這次初選中的所有對手，希望可以成功整合成一支最強的隊伍，一起團結拿下國民黨在左楠的關鍵第五席。