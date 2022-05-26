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六都唯一「五星首長」　侯友宜：一心一意做好防疫

▲▼新北市長侯友宜23日出席由中央流行疫情指揮中心召開與六縣市首長(衛生局長)防疫視訊會議。（圖／新北市府提供）

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

記者徐政璿／台北報導

2022縣市長大選倒數半年，根據26日公布的「2022《遠見》縣市長施政滿意度調查」，新北市長侯友宜是六都唯一獲五星的市長，且負評全國最低，連任支持度更突破7成。對此，侯友宜在受訪時回應，現階段一心一意把防疫工作做好。

《遠見雜誌》26日公布「2022《遠見》縣市長施政滿意度調查」，顯示施政滿意度上，榮獲五星的縣市長有侯友宜、嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠、屏東縣長潘孟安、花蓮縣長徐榛蔚及連江縣長劉增應。其他五都方面，柯文哲3.5星、鄭文燦4.5星、台中市長盧秀燕4星、台南市長黃偉哲4.5星、高雄市長陳其邁4星。

對於榮獲五星首長評價，侯友宜回應，現階段一心一意把防疫工作做好，更重要市民所要求的市政建設，以及這4年裡面承諾要做的事情，他一定要全力把它做好，這過程中有不足的地方，一定全力把它補過來，民眾有些希望他做的更好的地方，「我會再加把勁」。

▲《遠見雜誌》26日公布「2022《遠見》縣市長施政滿意度調查」。（圖／遠見雜誌提供）

▲《遠見雜誌》26日公布「2022《遠見》縣市長施政滿意度調查」。（圖／遠見雜誌提供，下同）

以滿意度來看，六都最高到最低依次是侯友宜（83.2％）、鄭文燦（76.5％）、黃偉哲（73.4％）、陳其邁（69.6％）、盧秀燕（61.9％）、柯文哲（43.7％）；部滿意度方面，最低到最高則為侯友宜（5.3％）、鄭文燦（12.8％）、黃偉哲（11.1％）、陳其邁（15.5％）、盧秀燕（22.7％）、柯文哲（43.1％）。

施政分數部分，六都最高到最低依次是侯友宜（77.0）、鄭文燦（75.6）、黃偉哲（72.7）、陳其邁（73.2）、盧秀燕（68.6）、柯文哲（61.9）。

▲▼《遠見雜誌》26日公布「2022《遠見》縣市長施政滿意度調查」。（圖／遠見雜誌提供）

民調中也調查兩項問題，一者是「競選連任，您會或不會投給他？」，另個是「卸任後，支持他往哪裡發展？」。前項問題中，逾7成民眾支持連任的有翁章梁（78.6％）、侯友宜（73.6％）以及徐榛蔚（71.6％）。第二題中，有28.3％民眾支持鄭文燦入閣，而柯文哲則有25.6％民眾支持他退休。

《遠見雜誌》指出，該次民調由遠見民意研究調查，於3月1日至4月17日間，以18：00至22：00為主，透過電話訪問蒐集意見，調查涵蓋週末假日，各縣市同時開始同時結束。此次調查共訪問22縣市，共完訪1萬4286人，其中13縣市（基隆市、宜蘭縣、新竹縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、屏東縣、花蓮縣及台東縣）各完訪約700人，抽樣誤差為±3.7％；澎湖縣、金門縣各完訪約400人，抽樣誤差為±4.9％；連江縣完訪150人，抽樣誤差為±8.0％（信賴水準皆為95％）。

《遠見雜誌》說，六都設籍居民以市內電話及手機進行，各完成市內電話約550份、手機電話約150份。進一步使用教授洪永泰2017年於「選舉研究」期刊公布的組合估計方法進行資料合併，各縣市比較將以合併後的調查數據為準。

《遠見雜誌》也指，調查結果分別就各縣市受訪者性別、年齡、教育程度、戶籍選區等項進行樣本代表性檢定，並進行加權處理。各縣市星等評比方式：首先將調查結果的百分比或分數進行標準化後，再依照縣市長施政滿意度占50％、縣市政府八大施政表現占50％的比例加總，成為整體施政表現滿意度。其中，縣市長施政滿意度包括：施政滿意度（滿意度％）、民眾對施政表現的給分（0至100）；縣市政府八大施政表現淨滿意度（滿意－不滿意％）：教育、環保、警政治安、道路及交通、消防及公共安全、醫療衛生、觀光休閒、經濟與就業。

《遠見雜誌》表示，各縣市星等與八大施政滿意度的分級方式：考量抽樣誤差因素，乃以統計集群分析方法（Cluster Analysis）作為分群依據。

▲▼《遠見雜誌》26日公布「2022《遠見》縣市長施政滿意度調查」。（圖／遠見雜誌提供）

▲▼《遠見雜誌》26日公布「2022《遠見》縣市長施政滿意度調查」。（圖／遠見雜誌提供）

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