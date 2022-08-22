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社會 社會焦點 保障人權

歷年殺警案／汐止砍警奪槍「弟判死兄無期」　近17年5警殉職

▲▼台南2警追逃犯，1人遭割頸20公分。（圖／民眾提供）

▲台南市22日驚傳2警追逃犯遭攻擊，不幸雙雙殉職。（圖／民眾提供）

突發中心／綜合報導

台南市安南區22日驚傳2名警追逃犯過程遇刺，雙雙殉職，1把警槍更下落不明，立法院長游錫堃痛批「我是反對判死刑，但這樣一定要判死刑！」殺警奪槍非首例，2005年新北市汐止區王柏忠、王柏英兄弟檔為搶銀行，持刀砍殺2警強槍，導致洪員不幸殉職、張員受重傷，最高法院依強盜殺人罪判處王柏英死刑尚未槍決、王柏忠無期徒刑定讞。

2005年4月10日中午，新北市汐止分局橫科派出所警員洪重男、張大皞執行防搶巡邏勤務，將警用機車停在橫科路汐止農會白雲辦事處後門，正在簽巡邏箱時，突遭王柏忠（44歲）、王柏英（41歲）持刀從後砍頸，洪員遭連砍15刀割斷頸動脈傷重不治，張員則受到重傷送醫急救，歹徒搶走張員配槍及12發子彈後共騎機車逃逸。最後在殉職洪員的「二七」，也就是案發10天後，王姓兄弟在睡夢中落網。

2009年3月13日，最高法院依強盜殺人罪判處王柏英死刑、王柏忠無期徒刑定讞；2017年王柏英聲請再審及停止刑罰執行抗告，最高法院裁定駁回。

▼王柏忠、王柏英兄弟檔欲搶銀行，當街持刀砍殺巡邏員警奪取配槍。（資料圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼王柏忠、王柏英兄弟檔想搶銀行，竟當街殺害巡邏員警奪取配槍。（圖／記者陳豐德翻攝）

2014年9月14日北市信義分局偵查佐薛貞國執勤時，前往「Spark」夜店卻遭76名黑道份子持棍棒及刀械圍毆3分鐘，因傷勢多集中頭部、腹部，最後送醫不治，宣告殉職。高等法院更一審判曾威豪、劉芯彤各8年徒刑，其餘8名被告判7年至10年6月不等。

2019年6月14日，台南市刑大偵查佐劉三榮（45歲），於柳營區練歌場內與梅文魁商討賠償事宜時，慘遭對方開槍射殺，送醫不治，台南高分院二審，判無期徒刑；同年7月3日，鐵路警察局嘉義派出所警員李承翰（24歲）處理站務糾紛時，遭鄭姓旅客持刀刺中腹部，導致出血過多傷重身亡，二審法官認鄭嫌，辨識力、控制力未完全喪失，改判刑17年，監護5年。

2022年8月22日，台南市第二警分局民權所警員曹瑞傑（27歲）、凃明誠（36歲）前往安南區北汕尾追查嫌犯，遭歹徒持刀襲擊，2人身上有多處刀傷，凃員頸部傷口更長達20公分，送醫後雙雙宣告不治。

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