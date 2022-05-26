被公布由台科大接收　華夏科大「震驚不滿」將爭取與北醫合併

▲華夏科大不滿台科大片面宣布接收，將爭取與北醫合併。（圖／摘自華夏科大網站）

記者許敏溶／台北報導

華夏科技大學傳出將由台灣科技大學「接收」，連教長潘文忠今（26日）也證實，董事會有將校地捐贈台科大想法，但華夏科大則以「震驚」來形容，並指該校內部老師正推動與北醫合併，不知道為何會傳出要將華夏科大捐給台科大，校方今天上午正在開會，將嚴正抗議台科大片面宣布此事，也會爭取爭取跟北醫合併保障工作權。

位於新北市中和區的華夏科技大學，昨晚傳出將由台灣科技大學「接收」，潘文忠今天在立法院也表示，華夏科大並非專輔學校，辦學及財務均正常，董事會希望在學校財務維持正常運作時與台科大討論，將校地捐贈台科大的想法，目前仍在溝通階段，尚未提董事會與校務會議討論，教育部尊重兩校後續校內的溝通及最後決定，也要考量教職員工生的權益。

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▲華夏科大在官網聲明抗議台科大片面不實訊息。（圖／摘自華夏科大官網）

不過，就在各方傳聞之際，身為當事人的華夏科大，卻傳出被蒙在鼓裡的狀況，華夏科大主秘鍾國強表示，昨晚看到台科大學生會的發文，全校師生都很納悶，自己也很震驚，台科大怎麼會單方面發布這種新聞，目前八字還沒一撇，校內從來沒有討論此事。

鍾國強也強調，台科大沒跟華夏科大商量就公布此事，無法接受國立大學這樣作法，將會嚴正抗議，但詢問對於潘文忠證實此事，鍾國強認為，校內沒有討論此事，學校也沒有接受董事會決議。

校方稍早也在官網發布聲明，強調校方從未收到董事會指示要退場並捐給台科大或合併決議，校內也從未討論過此議題，並批評這是台科大單方面釋出的不實訊息，嚴重傷害校譽，將提出嚴正聲明與公開抗議，請台科大務必儘速公開聲明，嚴肅還原事實。

一名華夏科大老師私下表示，聽到華夏科大要被台科大接收時很震驚，因為基層老師都沒聽到任何風聲，反而是學校內部正在推動與北醫合併，不知道為何突然傳出要捐給台科大，今年校內有七成老師連署爭取跟北醫合併，還跟老師代表北醫談過，北醫也說不排除任何可能，老師根本完全不知道此事，推測是董事會一意孤行。

該名老師悲觀認為，現在傳出學校要捐給台科大消息，今年招生根本不用談，「學生根本不會來」，老師知道此事後快昏倒，心理完全沒有底，現在比較擔心工作權，老師們會爭取跟北醫合併，因為這樣工作權才會受到保障。