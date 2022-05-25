　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

又1大學退場！華夏科大將停招　學生原校畢業「校產擬台科大接收」

▲▼台科大校門。（圖／記者盧映慈攝）

▲台科大擬接收華夏科大。（圖／資料照片）

生活中心／台北報導

位於新北市中和區的華夏科技大學將由台灣科技大學「接收」。台科大學生會今晚在臉書貼文表示，在該校昨天第609次行政會議及今校務發展委員會上，校方提出「接收」華夏科大的提案，目標為在本學期校務會議通過，並展開相關程序。教育部晚間證實此事，華夏科大研擬將退場，並把校產捐給台科大。

台科大學生會貼文指出，華夏科大因弊案及董事會內部失靈等因素，自2002年起，由教育部依私立學校法派任公益董事及監察人經營至今，也代表目前華夏科大董監事均代表教育部行使職權。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於近年在學人數逐年減少，教育部考量公益董事難依法負經營成敗責任，希望依《私立高級中等以上學校退場條例》規定由國立大學接收原學校法人所屬資產，並協助相關停辦事宜。

台科大學生會透露，依據會議上的報告，華夏科大最快將於112學年度起申請停止全部招生，剩餘約2200名學生則以「原校就學、原校畢業」為安置原則。教職員工除依法給予離退金外，另擇優聘為台科大專案教師或校務基金約用人員。

教育部證實，華夏科大將退場，但並非與台科大合併，華夏科大的學生將於原校畢業，校方再將校產捐給國立科大，保障師生權益。

台科大學生會表示，該會目前對於此案表示原則支持，也同意目前校方以「適時舉辦公聽會，在資訊透明與共識下進行」的原則。

►免修圖就能罩杯升級又顯瘦！

ET快訊
快訊／桃園平鎮防汛道路崩塌　「4車掉落水圳」緊急搶救中
快訊／又1大學退場！華夏科大將停招　教育部證實了
雙北疫情高峰已過？前台大醫曝2可能原因
男星飛大陸拍廣告「2年沒再回過家」！終於上機：降落時會哭
麥當勞玉米湯「加2料」秒變高級濃湯　她一喝直接跪了
紫爆豪雨擴18縣市「大雷雨夜襲」全台灌2天！雨停時間曝
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

30歲女官兵確診6天「敗血性休克亡」　打過1劑疫苗、接觸家人染疫

又1大學退場！華夏科大將停招　學生原校畢業「校產擬台科大接收」

雙北疫情高峰已過？前台大醫曝2可能原因：中南部邁向高點是確定的

長輩偷吃「老鼠瓜子」剩⅓！被抓包後傻眼　網看標註1功效笑翻

文策院董事長換人　前文化部政務次長彭俊亨接任

麥當勞玉米湯「免費加2料」！秒變西餐廳高級濃湯　她一喝直接跪了

紫爆豪雨擴18縣市「大雷雨夜襲」全台灌2天！雨停時間曝　下周變天

台南護專學生和「快篩陽同學聚餐」慘被記過　學生怒：獨裁學校？

護理師累趴反彈！陳時中拍板：護病比上限1:7「每人每班5千津貼」

台中男將辦「祭三喪」儀式化煞！2年3親人過世：請避開謝謝

炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

侯友宜母親過世低調治喪　眼眶泛紅接受民進黨質詢

可米小子「3年內2人離世」　2成員轉當牙醫、手搖飲CEO

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

帥氣男閨蜜婚禮獻唱「新娘爆哭！」　一句「替我愛妳」新郎笑容秒消失

86歲嬤為與媽祖見面祈福　行動不便仍堅持過馬路迎接

北漂男開箱月租8千元套房　CP高！騎車上班只要5分鐘

30歲女官兵確診6天「敗血性休克亡」　打過1劑疫苗、接觸家人染疫

又1大學退場！華夏科大將停招　學生原校畢業「校產擬台科大接收」

雙北疫情高峰已過？前台大醫曝2可能原因：中南部邁向高點是確定的

長輩偷吃「老鼠瓜子」剩⅓！被抓包後傻眼　網看標註1功效笑翻

文策院董事長換人　前文化部政務次長彭俊亨接任

麥當勞玉米湯「免費加2料」！秒變西餐廳高級濃湯　她一喝直接跪了

紫爆豪雨擴18縣市「大雷雨夜襲」全台灌2天！雨停時間曝　下周變天

台南護專學生和「快篩陽同學聚餐」慘被記過　學生怒：獨裁學校？

護理師累趴反彈！陳時中拍板：護病比上限1:7「每人每班5千津貼」

台中男將辦「祭三喪」儀式化煞！2年3親人過世：請避開謝謝

快訊／桃園暴雨釀坍方！龜山土石崩落「壓毀小客車」　緊急搶通

30歲女官兵確診6天「敗血性休克亡」　打過1劑疫苗、接觸家人染疫

樂高「法拉利Daytona SP3」模型搶先開箱！限量超跑你也買得起

賈靜雯搶曬「大雙G Logo」手袋　曾之喬憑性感中空裝出招對尬

快訊／桃園平鎮防汛道路崩塌　「4車掉落水圳」緊急搶救中

陸3艘快速艇「入侵馬祖海域」飆船　海巡署驅離畫面曝光

強尼戴普前女友登場！　凱特摩絲作證打臉安珀赫德：他從沒推過我

女星助理「1個月二度染疫」發5症狀！　她呼籲：確診過≠有免疫力

又1大學退場！華夏科大將停招　學生原校畢業「校產擬台科大接收」

萬八直落萬五就想逃？六大投資心法教你面對股災

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

生活熱門新聞

夫妻確診「3個月嫩嬰都沒事」　她靠1物熬過10天

全台家長手機相簿變這樣！他揭慘況網笑翻

快訊／今增76死「創史上新高」　本土狂飆8萬9352例

快訊／統一發票3、4月中獎號碼出爐

快遞員確診7天後仍陽性被逼上班！指揮中心給答案

2歲童無呼吸到院搶救　急診醫2小時見證人性

可直接放暑假了？教育部：審慎評估

中小學提早放暑假？教部：現無規劃做法

懷孕懷到腦中風！26歲媽「清醒手術」保胎兒

紫爆豪雨擴18縣市「大雷雨夜襲」

Google街景「最夯點擊地點」101都輸它！網傻眼

「快篩陽=確診」明上路！6情形仍需做PCR

何時恢復正常生活　台大醫給答案！但有1變數

白沙屯媽祖突轉頭倒車衝民宅　她跪地哭：等祢N年

更多熱門

相關新聞

台科畢典致詞爭議　自由不應貶損

台科畢典致詞爭議　自由不應貶損

國立台灣科技大學21日舉行畢業典禮，不料校友致詞時爆發性別、種族歧視爭議，引發一片譁然。在一個祝福畢業生的場合，這番言論代表著這所大學的成員對於不同性別、種族的態度。每人雖享有言論自由，但自由不該讓任何人在社會中受到貶抑與排斥。

台科大遭學生質疑偷跑或說謊

台科大遭學生質疑偷跑或說謊

台科大宣布遠距教學到學期末

台科大宣布遠距教學到學期末

統測234人確診、2220人使用隔離試場

統測234人確診、2220人使用隔離試場

台科大生奪「攝影界奧斯卡」大獎

台科大生奪「攝影界奧斯卡」大獎

關鍵字：

台科大華夏科大退場

讀者迴響

熱門新聞

無腿泳士陳亮達　雨夜騎車打滑遭客運輾斃

夫妻確診「3個月嫩嬰都沒事」　她靠1物熬過10天

是你嗎？全聯開出千萬發票

林志玲當媽3個月「無預警再曝喜訊」！

全台家長手機相簿變這樣！他揭慘況網笑翻

快訊／今增76死「創史上新高」　本土狂飆8萬9352例

方文琳2年沒收入　求知名製作人遭拒

快訊／統一發票3、4月中獎號碼出爐

快遞員確診7天後仍陽性被逼上班！指揮中心給答案

沒升三級1行業還是慘　經濟部數據揭實情

醫護淚揭病房慘況「很多孩子走了」

兒童染疫6死「媽媽社團爆亂象」！醫說重話：真是瘋了

快訊／7-11開出4張千萬發票！

新郎厭世臉迎娶富千金！光嫁妝就超3500萬

網傳「阿里山巨蟒纏貨車」影片　真相曝光

更多

最夯影音

更多
炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當
柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功

柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

侯友宜母親過世低調治喪　眼眶泛紅接受民進黨質詢

侯友宜母親過世低調治喪　眼眶泛紅接受民進黨質詢

可米小子「3年內2人離世」　2成員轉當牙醫、手搖飲CEO

可米小子「3年內2人離世」　2成員轉當牙醫、手搖飲CEO

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面