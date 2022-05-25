又1大學退場！華夏科大將停招　學生原校畢業「校產擬台科大接收」

▲台科大擬接收華夏科大。（圖／資料照片）



生活中心／台北報導

位於新北市中和區的華夏科技大學將由台灣科技大學「接收」。台科大學生會今晚在臉書貼文表示，在該校昨天第609次行政會議及今校務發展委員會上，校方提出「接收」華夏科大的提案，目標為在本學期校務會議通過，並展開相關程序。教育部晚間證實此事，華夏科大研擬將退場，並把校產捐給台科大。

台科大學生會貼文指出，華夏科大因弊案及董事會內部失靈等因素，自2002年起，由教育部依私立學校法派任公益董事及監察人經營至今，也代表目前華夏科大董監事均代表教育部行使職權。

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由於近年在學人數逐年減少，教育部考量公益董事難依法負經營成敗責任，希望依《私立高級中等以上學校退場條例》規定由國立大學接收原學校法人所屬資產，並協助相關停辦事宜。

台科大學生會透露，依據會議上的報告，華夏科大最快將於112學年度起申請停止全部招生，剩餘約2200名學生則以「原校就學、原校畢業」為安置原則。教職員工除依法給予離退金外，另擇優聘為台科大專案教師或校務基金約用人員。

教育部證實，華夏科大將退場，但並非與台科大合併，華夏科大的學生將於原校畢業，校方再將校產捐給國立科大，保障師生權益。

台科大學生會表示，該會目前對於此案表示原則支持，也同意目前校方以「適時舉辦公聽會，在資訊透明與共識下進行」的原則。