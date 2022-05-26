華夏科大傳由台科大「接收」　教長曝「在溝通階段」尊重兩校決定

記者許敏溶／台北報導

位於新北市中和區的華夏科技大學，昨晚傳出將由台灣科技大學「接收」，教育部長潘文忠今（26日）指出，華夏科大目前並非專輔學校，辦學及財務均正常，董事會希望在學校財務維持正常運作時與台科大討論，將校地捐贈台科大的想法，目前仍在溝通階段，尚未提董事會與校務會議討論，教育部尊重兩校後續校內的溝通及最後決定，也要考量教職員工生的權益。

台科大學生會昨晚在臉書貼文，指台科大日前舉辦第609次行政會議及校務發展委員會上，校方提出「接收」華夏科大提案，目標是在本學期校務會議通過，並展開相關程序。教育部昨晚也證實此事，華夏科大研擬將退場，並把校產捐給台科大。

立法院司法及法制、教育及文化委員會聯席會議審查「公立學校教職員個人專戶制退休資遣撫卹條例草案」，潘文忠會前接受媒體聯訪時，也證實確有此事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲教育部長潘文忠指出，尊重華夏與台科大兩校後續校內的溝通及最後決定。（圖／記者許敏溶攝）

潘文忠首先表示，華夏科大目前並非專輔學校，辦學及財務都正常，但是近年來受少子女化衝擊，招生比較不理想，所以董事會希望在學校財務還能維持正常運作時與台科大討論，在未來學校退場過程中，跟台科大合作，聘任學校教師，甚至將校地捐贈台科大，繼續發揮教育功能，目前都還在溝通階段，希望有好的溝通與討論。

不過，潘文忠也強調，現階段兩校都還在意見交換過程，華夏科大還沒提交董事會或校務會議討論，也還沒將相關規劃報到教育部，但根據剛剛通過的私校退場條例，私校若停辦或做完校產清算，確實是可以考量捐贈給公立或公立學校，這方向在法制上是可行，但因為目前兩校都還在正常辦學情況下，校方要考量教職員工生的權益，只要在保障教職員生權益以及校產公共性前提下，教育部尊重兩校後續校內的溝通及最後決定。

▲華夏科大傳出將由台科大「接收」。（圖／摘自華夏科大）