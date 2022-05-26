傳將「接收」華夏科大　台科大：不排除任何機會

▲外傳將「接收」華夏科大，台科大只不排除任何機會。（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

位於新北市中和區的華夏科技大學，昨（25日）晚傳出將由台灣科技大學「接收」，引發各界議論，台科大今（26日）指出，因校地發展受限，不排除任何尋求學校發展機會，曾在非正式場合與華夏科大談到互相合作可能性，但尚未得到華夏科大任何承諾，目前先將此議題送到行政會議、校務發展委員會討論，盼在創造三贏局面原則下進行。

台科大學生會昨晚在臉書貼文，指台科大的第609次行政會議及校務發展委員會上，校方提出「接收」華夏科大提案，目標是在本學期的校務會議上通過，並展開相關程序，貼文並提及，華夏科大因弊案及董事會內部失靈等因素，自2002年起，由教育部依私立學校法派任公益董事及監察人經營至今，也代表目前華夏科大董監事均代表教育部行使職權。

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▲華夏科大傳出將由台科大「接收」。（圖／摘自華夏科大網站）

而教育部長潘文忠今天早上在立院受訪時已經證實，華夏科大目前並非專輔學校，辦學及財務均正常，董事會希望在學校財務維持正常運作時與台科大討論，將校地捐贈台科大的想法，目前仍在溝通階段，尚未提董事會與校務會議討論，教育部尊重兩校後續校內的溝通及最後決定，也要考量教職員工生的權益。

對於外界傳聞，台科大表示，曾在非正式場合與華夏科大談到互相合作可能性，但尚未得到華夏科大的任何承諾，而台科大先將此議題提送到行政會議、校務發展委員會上討論，議案內容是要在校內得到共識，在確保學生優質教育、保障教師同仁工作權，創造三贏局面的原則下可以進行推動，也期望藉由此次機會，強化台灣技職教育優質的發展，建立合作的典範。