中小學可否提前放暑假？　教長曝「影響面太大、現無規劃」

▲教育部長潘文忠今天指出，目前沒有提早放暑假規劃。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

本土疫情在校園持續延燒，到昨（25日）天為止，校園本土生確診總數近16萬人，外界傳出希望中小學提早放暑假聲音，教育部長潘文忠今（26日）在立法院受訪時表示，依照高中以下學生學習跟假期辦法，暑假60天為限，這關係到應屆畢業學生，以及畢業後新生入學權益，影響面非常大，所以教育部並沒有規劃提前放暑假。

本土新冠肺炎疫情持續延燒全台，根據教育部昨天傍晚公布最新統計資料，昨天校園新增8009人確診，除8人為境外生，其餘8001全都是本土學生，本土生累計確診總數接近16萬人，其中光是國小學生就有近5.5萬人確診；另因疫情關係，全台22縣市、6175所園校停課，較前天增加172所園校。

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也因校園疫情仍在延燒，台北市長柯文哲日前也說，這樣停停上上不是辦法，全教產昨也表態，指目前校園確診最大族群為沒施打疫苗的小學生及幼兒園生，呼籲教育部不要再踢皮球，不要再讓孩子們冒險犯難，做好配套「提早放暑假」。

▲受疫情影響，全台已經超過6千所校園採取線上教學。（圖／記者湯興漢攝）

面對外界不斷傳出提前放暑假聲音，潘文忠今早接受媒體聯訪時表示，根據規定，暑假以60天為限，且關係到應屆畢業學生及畢業後新生入學權益，影響面非常大，教育部並沒有規劃提前放暑假。

潘文忠說，因應目前疫情與指揮中心與指揮中心相關防疫政策，教育部仍以確診者為核心進行防疫規畫，並採取因校、因地制宜與相關評估，由學校及地方政府視疫情來做遠距教學等相關彈性作法，且跟各縣市交換意見，會將原來國高中的九宮格匡列，改為比照幼兒園，也就是一人確診、全班停課三天，讓學校運作比較順暢並達到防疫效果，目前正在指揮中心審核中。

而在防疫物資部分，潘文忠表示，教育部將持續補充快篩劑給各縣市與校園，這週五還會加發60萬劑快篩，達到270萬劑，後面也會接續提供，希望學校在疫情因應與學生確診與停課時，都能提供快；另考量目前防疫事物相當繁忙，教育部在五月中旬行文各縣市，暫停各項評鑑訪視工作，減輕第一線同仁工作負擔，參與防疫同仁也會給予加班費用支持。