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台東池上盛會「划很大」竹筏賽　5／28起熱血開划2天

▲池上竹筏競賽將於5/28(六)、5/29(日)盛大登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲池上竹筏競賽將於28日、29日盛大登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣池上鄉一年一度的「划很大」竹筏競賽將於28日、29日盛大登場！吸引各路好手前來參賽，一同爭奪竹筏300公尺直道競賽最高獎金5萬元及竹筏拔河賽1萬5,000元！

將邁入第21年的池上鄉竹筏季每年都吸引全國各縣市運動好手競技，也有不少人將竹筏競賽視為全國龍舟熱身賽，連續多年拿下竹筏賽冠軍的高雄船老大隊，今年依舊報名參賽，渴望蟬聯7連霸。鄉長張堯城表示，大坡池在百年前就有許多的先民在這裡駕竹筏捕魚、採菱角及蓮子，當時約有100多艘竹筏在當地作業，傳統產業沒落後，把傳統文化重新找回來，如今竹筏季已成為池上一大特色，也希望全國的朋友都能一同來共襄盛舉，觀賞熱血激烈的竹筏賽。

池上鄉公所表示，活動將於111年5月28日（六）至5月29日（日）連續2天舉行，28日早上將在水上舞台熱鬧開幕，將由池上fanaw文化教育產業發展協會帶動跳作為開場，還有《聲林之王2》榮獲季軍的吱吱郭芝吟、來自花蓮原民舞蹈常勝軍海原樂舞劇坊及壓軸太陽下山樂團接連演出，而緊張刺激的12人制(竹筏300M直道競賽)全國邀請賽將在中午12點半熱血開划，緊接29日上午登場的則是第1屆竹筏拔河賽，將有來自不同縣市的隊伍爭奪第1屆冠軍，下午則是可以使用主辦單位發放的限量竹筏體驗卷，在春意盎然的下午，漫遊在大坡池中，活動2天皆有發放限量消費卷，不僅有熱血賽事，更有20多攤的特色市集以及闖關活動，歡迎民眾一起來池上大坡池共襄盛舉！

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