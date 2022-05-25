落實照顧弱勢　台東TT守護包5／28起限縮發放範圍

▲5/28起台東守護包回歸實(食)物銀行協助弱勢。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

因應中央確診判讀方式的改變，台東縣政府TT守護包(防疫包)5/28日起將回歸實物銀行救助模式，主動針對縣內中低收老人、獨居中高風險及領有身心障礙生活補助、兒少脫貧、近貧戶等行動不便者發送TT惜福箱，並透過各鄉鎮市公所等單位主動發送，不再針對居家照護者發放，希望落實社福照顧弱勢的目的，也請鄉親嚴格遵守防疫規定，齊心守護家園，共渡難關。

縣府社會處表示，自今年4/1恢復發放台東TT守護包給隔離者及確診者，在各鄉鎮公所及村里長協助下，累計至昨日已發放8,528份。考量中央防疫政策變化，縣府決定以5月27日確診者基準日，28日起將回歸原有縣內實（食）物銀行救助模式，並自6月1日起將針對行動不便的中低收老人、列冊中高風險獨居老人、領有身心障礙生活補助、遊民、兒少發展帳戶脫貧家戶等，主動透過全縣16個鄉鎮公所及社福中心等21處實物銀行分行，主動發送「TT惜福箱」，每戶1箱，不需要提出申請，預計將可照顧3,500戶近貧、中高風險獨老及中低老人、身障、脫貧兒少等家戶。



另外，因疫情影響弱勢家庭甚鉅，縣府3月起配合中央政策針對低收、中低收配合中央發放每人每月750元、500元福利措施。亟需支持之家庭、民眾可透過各分行或縣府及民間團體等社福人員評估及轉介，相關流程可逕至台東縣政府社會處網站查詢。