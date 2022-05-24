台東熱血迎職棒賽事　饒慶鈴擔任開球嘉賓

▲台東熱血迎職棒賽事。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

睽違台東14年，2022年中華職棒例行賽24、25日在台東第一棒球場，由中信兄弟安排主場與樂天桃猿進行2連戰，縣長饒慶鈴受邀開球，也邀請甫獲公布2022總統教育獎的大溪國小謝鎮煒同學一同看球。

今日（24日）下午在中信兄弟啦啦隊與卑南國中棒球隊開場表演後，由豐田國中豐舞原韻社團，以及原住民流行音樂表演班學生領唱國歌。值得一提的是，就讀台東縣大溪國小、且為學校棒球隊隊長的謝鎮煒同學，突破逆境、力爭上游，在棒球隊上的表現深受教練及隊友喜愛，也名列近日教育部公告2022總統教育獎得獎名單，為鼓勵及肯定表現，今日職棒首戰特別受邀與縣長饒慶鈴一同觀賽。

饒慶鈴提到，為提供更好的場地設備，近年縣府陸續啟用夜間照明、更新電子記分板以及室內空間修繕，更爭取中央1.12億元經費，在去年完成台東棒球村整建，包括紅土區、草皮區全面翻新、規劃球員休息室及健身設施，第二棒球場更從青少棒場地升級為成棒場地，增加防撞墊面積及草皮的平整度加強等，提升球員安全。此次賽事3千多張的縣民回饋票券，在開放線上登記索票第1天短短5分鐘內即索取完畢，證明台東鄉親對於棒球的熱情，希望明年中華職棒與所有球團能再給台東機會，未來縣府也將爭取更多賽事在台東舉辦，讓縣民能近距離觀賞精彩球賽。

▲台東熱血迎職棒賽事。（圖／記者楊漢聲翻攝）

縣府也提醒鄉親，25日還有一場賽事，兌換回饋票券時間在當日下午2點至6點止，在棒球場一壘售票口，索票民眾請備妥索票序號及身份證明文件(身分證V或設籍台東)兌換；現場剩餘票券自比賽當日下午5點起開放現場縣民排隊，並於6點至6點35分開放領取，每人領取1張為原則，至多2張且不開放選位，務必備妥身份證明文件兌換。