中華職棒重返台東首戰　兄弟再見轟...在地球迷嗨翻天

▲兄弟11局延長賽再見轟。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

睽違14年、2022中華職棒33年例行賽24、25日2天重返台東，24晚首戰由中信兄弟在主場迎戰樂天桃猿，現場可說是熱情澎湃、扣人心弦，雙方一路鏖戰到11局下，最終由中信兄弟許基宏敲出再見2分砲，以4比3氣走樂天桃猿，收下隊史在台東首勝。

中華職棒前一次在台東棒球場舉辦例行賽是2008年3月30日，由兄弟象隊（中信兄弟前身）與統一獅隊交手，睽違14年後重返台東球場，並由中信兄弟24日、25安排主場迎戰樂天桃猿，首戰就推出隊中王牌洋投德保拉掛帥先發，對決樂天桃猿土投黃子鵬，吸引4548名球迷進場，雙方正規9局打完戰成2：2平手，延長賽到11局上，兄弟派出廖乙忠登板後援，沒有想到連續出現2次暴投，讓桃猿兵不血刃拿下超前分。

不料，11局下出現戲劇化轉變，中信兄弟展現韌性，派出台東子弟陳子豪代打敲安後，許基宏從桃猿隊投手、台東人王躍霖手中一棒揮出終結比賽的再見2分砲，幫助球隊以4比3勝出，搶下隊史在台東的首場勝利，除了轟出個人生涯首發再見轟，同時還是台東球場首支再見安打和再見全壘打，賽後獲選單場MVP。

台東縣長饒慶鈴昨晚受邀開球後，邀請獲得2022總統教育獎的大溪國小謝鎮煒同學，饒縣長表示，由於鎮煒熱愛棒球、是超棒的棒球隊隊長，昨晚中華職棒重返台東首戰，就特別邀請他一同看球，鼓勵他朝夢想邁進。縣長也感謝中信兄弟與樂天桃猿2隊球團、教練及球員，帶給台東鄉親及球迷整場扣人心弦精彩的比賽，也要謝謝鄉親熱血相挺，打到11點不離不棄，縣長邀請大家今晚再來一次，再度炸裂台東棒球場！以行動支持棒球，是給球員最大鼓舞。

提醒線上登記獲得今天場次回饋票券的鄉親，下午2點起可備妥索票序號及身份證明文件，前往棒球場一壘售票口進行兌換，現場剩餘票券則自比賽當日下午5點起開放現場縣民排隊，並於6點至6點35分開放領取，每人以領取1張為原則，至多2張且不開放選位，民眾仍須備妥身份證明文件(身分證V或設籍台東)兌換，也歡迎鄉親可收看緯來體育台、MOD博斯體育一台或網路Twitch、CPBLTV欣賞精采賽事。另外，棒球場停車空間有限，敬請民眾停放周邊，並避免影響交通及住戶出入。