台東+711！快篩陽經判定佔58.2%　防疫包不再針對居家照護者發放

▲台東今日+711。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣25日新增711名確診者，597名民眾戶籍或居住地分在台東、114名為外縣市醫院通報。今日新增的確診個案中有414名個案(58.2%)經由快篩陽性醫師判定確診。目前台東縣累計確診個案9378人；現管接觸者1658人。

台東縣衛生局針對縣內機構COVID-19群聚事件說明，共新增28例確診個案。今天也新增2監所群聚，有8人確診(住民5、員工3)，原先2間則新增5員工確診。另外，縣內第1家發生群聚事件的養護機構經10日觀察期與定期篩檢皆無新增個案於今日結案，其餘7家養護機構今日則有10例新增確診(住民7、員工3)。

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身障機構部分今日新增2人確診(住民1、員工1)，為居家隔離期間陰轉陽，已完成視訊診療與投藥。另外，縣內2起醫院群聚事件，其中1家醫院持續檢出3人確診(1病人、2陪病)，與先前確診者同病房具有地緣關係，已轉移至專責病房，另1間醫院則無新增個案。目前縣內仍有7養護、2身障、4矯正機關、2間醫院群聚事件監測中，衛生局持續定期採檢匡列中。在校園部疫情部分，台東縣今日則新增確診144生、16師，累計共1673生、191師。

另外，因應中央確診判讀方式的改變，台東縣政府TT守護包(防疫包)5/28日起將回歸實物銀行救助模式，改為主動針對縣內中低收老人、獨居中高風險及領有身心障礙生活補助、兒少脫貧、近貧戶等行動不便者發送TT惜福箱，不再針對居家照護者發放。

鑒於本土疫情持續升溫，針對中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中25日下午宣布正式修訂病例定義「快篩陽=確診」，民眾使用家用抗原快篩試劑檢測結果陽性，不分年齡及族群，經醫事人員確認，或由醫事人員執行抗原快篩結果陽性者，即可研判為確定病例，並自5月26日起全民正式適用，衛生局仍提醒民眾，預約視訊診療或前往社區篩檢站、醫療院所（含衛生所）請醫師現場評估確認快篩陽性結果時，仍需配合落實相關防疫規範。