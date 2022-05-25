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台東縣府結合企業　贈4000株牛樟樹苗給12家社福團體

▲台東縣府結合企業今贈400棵苗幫助社福團體。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣府結合企業今贈4000棵苗幫助社福團體。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「讓台東成為台灣的肺」台東縣政府為響應中央「2050淨零碳排」目標，加入台新銀行公益慈善基金會與綠色冀泉社會企業的公益植樹計畫，並於25日將4千株台灣牛樟樹幼苗，贈送給財團法人台東縣牧心智能發展中心等12家社福團體。

饒慶鈴提到，感謝台新公益慈善基金會、綠色冀泉有限公司及台東大學，一起善盡地球公民的責任，將永續精神深化於生活，購賣4千棵牛樟樹苗贈與縣內社福團體進行育苗，讓社福團體透過與社會企業合作，了解社會企業營運模式且增加社福團體營運收入，落實共生共好的產官學合作，而且植樹更是實踐綠色經濟永續地球的契機。

綠色冀泉社會企業創辦人陳宇華積極推動「社會責任」的「有機運動環境」，包括10年前就開始推動選手自帶環保杯、無紙化電子成績證書、賽後使用環保餐具等，近幾屆的鐵人三項賽事完賽獎牌，就是與「綠色冀泉」合作，使用自然掉落的牛樟樹枝製作。

社會處長陳淑蘭則指出，特別感謝台新公益慈善基金會在人文關懷、社會福利、綠色生活上的努力及推動，此次贈苗對台東社會福利團體不僅有實質幫助，也有很大的鼓勵作用，啟動社會福利團體與社會企業的互動學習，也帶來未來合作的機會，縣府樂觀共同成就這項善行美事，讓綠色生活成為經濟的一部分，共享永續的幸福投資。

台東縣有93%的山林地，這裡有足夠的天然資源條件成為綠色家園，「東漂吧！現在正流行」歡迎各地朋友一起來體驗在地慢經濟，享受台東的真、善、美，而綠色家園你我都是重要推手，就讓我們一起來投資我們的星球，讓永續持續開展。

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