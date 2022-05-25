匈牙利宣布25日起進入「戰時緊急狀態」　怕被烏俄戰火波及

▲匈牙利總理奧班宣布全國將自25日午夜開始進入戰時緊急狀態。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

匈牙利總理奧班（Viktor Orban）在當地24日宣布，鑑於鄰國烏克蘭與俄羅斯的戰爭持續蔓延，因此匈牙利將自25日午夜開始進入戰時緊急狀態，而政府也將在25日公佈第一套應對措施，以任何可能的方式保護匈牙利人。

綜合外媒報導，匈牙利在5月24日通過憲法修正案，允許政府在鄰國發生武裝衝突、戰爭或人道主義災難時宣布進入緊急狀態，數小時後，總理奧班就在Facebook發布影片，宣布全國將自25日午夜開始進入戰時緊急狀態。

奧班在影片中表示，「烏俄戰爭已對匈牙利造成持續性威脅，導致人民安全處於危險之中，而戰爭和制裁同時也帶來了經濟動盪、物價急劇攀升。世界正處於經濟危機的邊緣，匈牙利決不能捲入這場戰爭之中，因此政府必須迅速做出反應，並立即採取行動，以任何可能的方式保護匈牙利人與他們的家庭。」

匈牙利政府此前曾因新冠疫情嚴峻對全國頒布緊急法令，而相關法令將在5月31日到期。奧班指出，戰時緊急狀態與疫情期間實行的緊急狀態類似，而政府25日也會公佈第一套應對措施。然而，奧班的指令出爐後立刻就遭到反對黨抨擊，他們認為政府再度頒布緊急法令將讓國家「永遠處於緊急狀態之中」。