幼童BNT開打　南投竹山桶頭國小10+1人接種...已半數接種疫苗

記者高堂堯／南投報導

南投縣5至11歲學童校園BNT疫苗接種作業今天開跑，於竹山鎮桶頭國小完成第一場，該校10名繳交意願書的學童都完成接種，還有一名預備在下學年入學、已超過5歲的準新生，由家長陪同到校施打，加上前一波施打莫德納疫苗的學童，全校29人已有過半的15人接種新冠肺炎疫苗。

▲竹山鎮桶頭國小率先為學童施打BNT疫苗。（圖／南投縣政府提供，下同）

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南投縣衛生局指出，目前已有過半數的學校完成意願調查和名冊回報、規劃接種時程，將會陸續由合約單位依照與校方協調的日期進入校園集中接種；另因部分家長及合約醫療院所反映有學童急迫需求，衛生局也於今天同步提撥部分疫苗至縣內13鄉鎮市衛生所轉發轄內合約單位。

縣府衛生局說明，提撥衛生所和合約單位的疫苗數量有限，請家長先電話確認疫苗數量並記得將接種回條交回學校，以免造成學童重複接種的問題；而中央已表示幼童型疫苗尚充足，因此建議家長仍遵照學校排定的接種時間如期接種即可。

另滿12歲以上的學童，BNT疫苗可接種劑型為成人型，南投縣採校園集中接種方式辦理，目前也已陸續回收意願調查安排進入校園接種作業，因國小有少數已滿12足歲的學童、無法接種兒童型BNT疫苗，需請家長自行帶至合約院所接種，目前13鄉鎮市衛生所已有配撥BNT成人型疫苗，準備提供校學集中接種使用，滿12足歲的國小學童，也可逕洽當地衛生所安排接種。