金門+92　縣府宣布5／27起2族群免費發2劑快篩

記者賴文萱、林名揚／金門報導

金門縣政府今（25）日宣布新增92名確診者，其中員警也染疫，確診累計1,632例，目前收治中43例，無症狀或輕症36例、中症4例、重症3例，確診者居家照護695例。另外，縣府宣布，自5月27日起至6月30日，施打任一劑疫苗的65歲以上長者或55歲以上原住民，可免費獲得2劑快篩試劑。

▲縣府宣布5／27起，2族群施打任一劑疫苗，免費發2劑快篩。（圖／記者林名揚翻攝）

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▲金門確診+92。（圖／記者林名揚翻攝）

今天新增92例中，男性49例、女性43例，年齡介於未滿5歲至80多歲，年齡分布：5歲以下5例、6歲至12歲6例、13歲至19歲4例、20歲至29歲15例、30歲至39歲11例、40歲至49歲24例、50歲至59歲18例、60歲至69歲4例、70歲至79歲3例、80歲以上2例。校園部分學生與教職員，幼兒園1校1人、國小4校5人，國中1校2人、高中職2校3人、大學1校2人。

▲金門+92確診概況。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門確診+92連員警也中鏢。（圖／記者林名揚翻攝）

經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者77人，目前居家隔離145人，解除居家隔離137人；針對今日新增確診者的相關密切接觸者，疫調持續進行中，相關數據會因疫調結果而有所差異。個案分屬7個家庭群聚案共有18例、8處工作職場群聚案共有23例。另部立金門醫院負壓及專責病床總床數40床，目前使用14床，尚有空床26床。

▲自5月27日起至6月30日，施打任一劑疫苗的65歲以上長者或55歲以上原住民，可免費獲得2劑快篩試劑。（圖／記者林名揚翻攝）

由於5到11歲BNT兒童疫苗今日開始接種，縣府指出，經各校進行接種意願調查，5到11歲學童總人數為4,881人，截至23日止，同意接種為3,360人（含私立幼兒園），同意接種率為68.84%。截至今日下午4時止，實際接種人數179人，另已接種莫德納疫苗的學童總計564人。

另外，縣府表示，自5月27日起至6月30日，施打任一劑疫苗的65歲以上長者或55歲以上原住民，可免費獲得2劑快篩試劑，提醒65歲以上長者或55歲以上原住民，儘速前往接種，以提升自身的免疫保護力，保護自身及親友健康。

至於使用家用快篩試劑陽性者，並經醫師診斷為確診者，明（26）日起全國開始實施，縣府再次強調，本縣會配合中央政策施行，以加速診斷與投藥治療。故鄉親可以選擇採行快篩陽，經醫師診斷為確診者的新制；也可以前往警光會館進行PCR檢測，作進一步精確診斷。本縣現階段仍以兼顧「正確診斷」與「迅速診斷」，採取雙軌併行供鄉親選擇。