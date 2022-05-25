「藥吃多都是毒」　柯文哲自曝：我吃普拿疼就好了！

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，台北市25日新增9085例。針對「快篩陽視同PCR陽」的新規定將在明天上路，市長柯文哲提醒，快篩陽不一定要用藥，藥吃多都是毒藥，有需要才吃，很健康的話普拿疼吃一吃就好，「像我也是吃一吃，簡單的普拿疼吃一吃大概就好了」。

柯文哲25日主持防疫記者會時表示，目前北市的防疫急門診容量已經到1萬2以上，絕大多數市民朋友需求沒問題。整個防疫急門診的大戰略，如果你大於65歲以上或是未滿65歲但身上很多問題比方說肝硬化、免疫力低的，需要吃抗病毒藥物的，就去醫院的防疫急門診，不要去車來速，「原則上車來速是給65歲以下、身體健康的，需要一些簡單的藥」。

柯文哲說，抗病毒藥新上市，到底有沒有副作用不知道，臨床上在發病前5天吃很有效果、很明顯降低死亡率，「但沒病的人去吃會不會反而增加死亡率？不知道」，65歲以上、65歲以上有慢性病的人，才去吃抗病毒藥。

「抗病毒藥是新藥，要做很多評估。」柯文哲說，抗病毒藥物是新藥，有很多藥物的作用，還只是比較原型的藥，通常要上市幾年後慢慢把副作用修掉。一般來講醫生評估你是不適合吃抗病毒藥，平均要問15分鐘，「所以絕對不適合車來速，如果車來速要當場問，搞到最後會變車來慢，塞得一蹋糊塗」。

柯文哲強調，車來速是給年輕人用的，比較複雜的就去醫院防疫急門診。如果快篩陽，如果可以用通訊診療解決的話就用通訊診療，台北市會公布可以提供通訊診療的醫院。

柯文哲呼籲市民，若真的快篩陽，有能力遠距醫療就遠距醫療解決，跑去醫院就製造大家麻煩，或是有親戚朋友可以把檢體拿去醫院代領藥；如果堅持要看到醫生的話就去防疫急門診，但不鼓勵快篩陽病人隨便跑到診所，不要去傳染別人。

「目前狀況下，台北市新增確診人數在1萬上下，目前醫療體系是可以應付。」柯文哲說，也許就在這條件下勇敢往前走，早一天看到台灣解封。

柯文哲表示，明天快篩陽視同PCR陽，臨床上是這樣，至於跟防疫有沒有關係，恐怕在等中央說明清楚，法律的問題、請假需要等，是不是一定要PCR，等中央命令。