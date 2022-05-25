雲林6歲男童確診急轉猛爆性腦炎　張麗善：全力搶救盼能脫險

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣一名6歲男童與母親等家人同住，家人確診後男童在5月21日出現症狀送往虎尾若瑟醫院確診，醫院啟動六星共照遠距醫療後緊急於5月22日送進台大雲林分院隔離加護病房治療。雲林縣長張麗善今（25）日表示，男童確診後快速轉變成猛爆性腦炎，醫療團隊正盡力搶救，祈能儘速脫離險境。

▲雲林縣長張麗善說明6歲重症男童病症急轉猛爆性腦炎。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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重症個案6歲男童因家人確診後，曾做快篩為陰，5月21日出現症狀後轉陽確診，男童尚未施打過COVID-19疫苗，因症狀嚴重送虎尾若瑟醫院救治，因出現續性癲癇及有休克狀況，5月22日轉送台大雲林分院隔離加護病房由兒童重症醫療團隊接手，5月23日晚間出現腎衰竭，醫療團隊緊急插管洗腎搶救，但情況仍危急。

雲林縣長張麗善今日於疫情直播中表示，5/22日獲知男童重症轉加護病房，立即與男童父親和台大雲林分院院長黃瑞仁緊密保持聯繫，孩子確診後「很快速轉變成猛爆性腦炎」，不只是家屬很擔心，該案例對雲林縣也是很大的考驗，針對次個案迫切希望台大雲林分院成立救護專案小組，針對孩子病情密切緊密觀察，目前重症團隊正盡全力搶救，讓孩子儘速脫離險境，恢復身體健康。

▲雲林縣6歲重症男童病症急轉猛爆性腦炎，台大雲林分院兒童重症醫療跨團隊儘速搶救，祈儘速穩並病況、脫離險境。（圖／記者蔡佩旻攝）

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