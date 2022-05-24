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本土疫情何時高峰　何美鄉曝曲線圖「確診暴衝上揚機會不大」

▲新冠肺炎疫情漸趨緩，台北街頭逛街民眾明顯增加。（圖／記者林敬旻攝）

▲何美鄉認為，人口密度高的縣市已達每日最高確診人數，未來確診數暴衝上揚的機會不大。（圖／記者林敬旻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

衛福部日前預估，本土疫情5月中旬進入高峰，單日新增病例上看10萬例，但自19日9.5萬例後，整體出現緩降趨勢。中研院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉認為，北北基桃、宜蘭、新竹縣、花蓮等縣市，已達每日最高確診人數，其餘縣市人口密度較低，研判未來每日確診數暴衝上揚的機會不大。

何美鄉說，疫情高峰到了沒？這是近來最熱門的話題。不過，與其看全國，不如每縣市分開看，可以看得更清楚，從目前趨勢來看，「不會有高峰，只有高原。

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何美鄉解釋，全台雖然是一日生活圈，但在全民自律、有限的跨縣市交互傳播情況下，每縣市會依照其既有的病毒及人口總數、人口密度及特有生活習性而有其流行曲線。

何美鄉指出，疫情發展至今，只有北北基桃、宜蘭、新竹縣、及花蓮等縣市，已達每日最高確診人數，細究這些縣市的共通點，是全人口確診率都超過5％以上，但是否真的群體免疫效應？還是行為效應（全民自律的結果）？仍有待觀察。

何美鄉認為，上述這些縣市總人口約1000萬，還句話說，全台還有一半以上的人口未達轉折點。不過，剩下的這一半人，他們所在地區的人口密度較低，所以未來每日確診數暴衝上揚的機會不大

何美鄉強調，之所以用確診率，而不說感染率，是因為從國外經驗來看，真正的感染率應該是確診率的2到3倍，關於這點，「我們需要進行血清調查，才能知道。」

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