Paxlovid爆反彈現象！患者結束療程「病毒量增加」　症狀又出現

▲抗病毒藥物「Paxlovid」被廣泛使用，卻有患者罕見的「反彈現象」。（圖／路透）



記者柯振中／綜合報導

輝瑞（Pfizer）抗病毒藥物Paxlovid被廣泛用來治療新冠患者，但國外有患者服用該款藥物後，出現了罕見副作用，雖然療程中症狀緩解、消失，但服用完最後一天的藥物以後，症狀再度出現，且病毒量上升，檢測後也是陽性反應。

綜合外媒報導，目前愈來愈多人使用Paxlovid抗病毒藥物，卻有罕見的狀況出現，有些患者用藥過程中，症狀會逐漸改善，但等到結束治療，症狀卻又出現。

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美媒NBC報導，32歲的博伊德（Matthew Boyd）6日篩檢結果為陽性，有喉嚨痛、鼻竇充血與咳痰的症狀，確診隔天開始服用Paxlovid抗病毒藥物，連續服用了5天，完整結束療程，但結束療程隔天又感到身體不適，接著又出現喉嚨有痰、噁心的症狀，後續又休息了2天才開始好轉。有醫生感到擔憂，因為還不了解症狀復發時，患者的傳染性為何，以及臨床上是否歸類為重症。

依據輝瑞公司對Paxlovid的臨床研究，服用這款藥物後，症狀的復發率約為2％。此外，輝瑞公司去年年底也有發表研究報告，口服藥物讓高風險患者的死亡率、住院率降低將近90％。

▼輝瑞對Paxlovid的臨床研究結果顯示，服用藥物後復發率約為2％。（圖／路透）



雖然有反彈的情況出現，但服用Paxlovid藥物後症狀反彈的患者，幾乎都能在不住院的狀況下解決復發的症狀，醫師們也沒有因此而猶豫是否開藥，因為在臨床實驗當中，這款藥物能將確診者的住院、死亡風險降低90％。

根據《舊金山新聞》（San Francisco Chronicle）報導，加州大學聖地牙哥分校（UC San Diego）的學者卡林（Aaron Carlin）發表了一項小型研究，與團隊成員研究後發現，會發生這種狀況，可能是因為病毒突變，或是患者免疫反應的問題而不是抗藥性，與患者沒有充分服藥可能較有關係，意味著人們可能需要超過5天的療程，或是服用不同的劑量。

卡林表示，他的研究方向主要為新興、重新出現的病毒感染，以及病毒如何與免疫系統發生交互作用，經過研究後猜測，可能是沒有服用充分的藥物來清除病毒才導致反彈，因此會研討是否需要將用藥週期拉長為10天，藉此防止病毒反彈。不過，這項研究還沒經過同行審核。

▼卡林經過研究後猜測，可能是沒有服用充足的藥物來清除病毒，才會發生反彈。（圖／路透）



不過，儘管會出現反彈現象，美國食品藥物局（FDA）5月初仍說，不建議患者再度服用Paxlovid治療，因為症狀反彈的患者發展成重症，或需要住院治療的風險很小。

至於Paxlovid藥物在台灣誰能夠服用？指揮中心公布最新的適用條件，高風險因子包含癌症、糖尿病、慢性疾病、心血管疾病、孕婦與產後6週內的婦女、慢性肺病等，剔除了「吸菸」與「已戒菸者」。

▼指揮中心23日公布未滿65歲使用抗病毒藥的條件。（圖／指揮中心提供）



指揮中心指揮官陳時中說，21日開過專家會議後決議，孕婦於產後6週內的婦女服用抗並毒藥物，必須由臨床醫師評估，確定使用效益大於風險，並充分告知患者，取得同意才能使用。

此外，高雄一名醫師確診後服用Paxlovid抗病毒藥物，目前已進行2天療程，說明書上有告知，最大的副作用為腹瀉、第二則是嘔吐，以及味覺會變得奇怪，他服用後並無腹瀉的症狀，但味覺的確變得奇怪，有苦澀的感覺，但吃甜食以後就有緩解。

這名醫師提醒，Paxlovid藥物有廣泛的交互作用，因此患者在服用以前，一定要向醫師、藥師再三確認，確定真的沒問題再開始療程。

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