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台南兒童BNT疫苗　25日醫療院所開打

▲台南市長黃偉哲說明，台南BNT疫苗總數為5.4萬劑，陸續在預約平台開出，25日起開始在台南市醫療院所施打兒童BNT疫苗。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲說明，台南BNT疫苗總數為5.4萬劑，陸續在預約平台開出，25日起開始在台南市醫療院所施打兒童BNT疫苗。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市5月23日至29日改採線上遠距教學，原訂入校施打疫苗期程恐因停課而延後，市府為盡速讓5-11歲兒童獲得疫苗保護，中央撥補BNT疫苗已上到台南疫苗預約平台，25日即可依預約時間開始施打，呼籲家長盡快預約前往診所施打，以最快速度讓家中孩童獲得疫苗保護，後續視疫苗撥補情況規劃入校施打計畫。

台南市長黃偉哲說明，台南市5歲～11歲戶籍人口數逾11萬人，扣除之前有意願接種莫德納疫苗者達2.7萬人，此次中央5/24撥配3.3萬劑BNT疫苗、5/27則預計撥配2.1萬劑BNT，等於中央撥補給台南的BNT疫苗總數為5.4萬劑，陸續在預約平台開出。

市府表示，因5歲到11歲的兒童尚未接種疫苗，加上目前採取停課不停學到29日，不少家長表達希望市府盡快開放醫療院所提供BNT疫苗施打的意願，才能及早建立保護力。

衛生局指出，黃偉哲市長24日下午在防疫記者會說明，目前台南獲得中央撥補BNT兒童疫苗3.3萬劑已陸續到貨，加上原有的莫德納疫苗充足，民眾可盡速上疫苗預約平台預約，5月27日還會有2.1萬劑BNT疫苗撥補。

市府強調，台南24日接獲中央配補疫苗，25日即可在相關醫療院所供孩童預約施打，提醒家長在停課期間若想讓家中孩童先施打疫苗，請先透過線上平台預約，盡早讓孩童獲得疫苗防護力。

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