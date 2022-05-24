蔡英文偕同黃珊珊視察北榮　「中央地方會持續合作、解決問題」

▲蔡英文視察北榮。（圖／翻攝蔡英文臉書）



記者杜冠霖／台北報導

總統蔡英文24日下午邀請台北市副市長黃珊珊一同視察北榮防疫狀況，視察過後，蔡英文晚間也在臉書發文表示，此次視察自己心中只有萬分感謝，包括北榮負責的自由廣場篩檢站、一線醫護同仁等，中央和地方也會持續攜手合作、共同解決問題。

蔡英文表示，謝謝台北榮民總醫院團隊在第一線幫助民眾做PCR檢測、給藥。就在前天，北榮所負責的自由廣場車來速篩檢站，設立才五天，就採檢了超過一萬人。這背後都是同仁們辛苦的付出。

蔡英文指出，今天也在現場看到辛苦的PCR採檢工具分裝及包藥作業。在大家的通力合作下，提升了篩檢量，縮短了民眾的篩檢時程，守護民眾的健康。

對於這次視察，蔡英文表示，北榮團隊的效率令人敬佩，同仁投入的精神，更令人感動，「我也代表全體台灣人民，再次向北榮團隊說聲謝謝，辛苦了。」

蔡英文指出，中央和地方攜手防疫，今天黃珊珊也一起來到北榮，關心防疫前線的同仁，也祝福現正居隔中的市長柯文哲，能早日康復。在中央和地方合作之下，「我們共同在台北市增設了自由廣場、台大醫學院體育館，還有松山機場的篩檢站，這都對緩解民眾PCR的需求，發揮相當的效果。我們也會持續攜手合作，解決問題。」

蔡英文表示，也特別感謝護理師朋友的付出。護理師對病人的照顧，對病人、家屬來講，那是一輩子都記得的事情。「我們會給醫護同仁以及防疫夥伴最大的支持，一起繼續加油，為戰勝疫情來努力。」